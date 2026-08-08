7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşecek: İç Anadolu'nun 2 üretim şehri birbirine bağlanıyor

KAYSERİ TİCARETİ VE TURİZMİNE KATKI

Uraloğlu, Kayseri'nin mobilya, tekstil, gıda ve savunma sanayisi başta olmak üzere çok sayıda sektörde üretim yapan önemli bir şehir olduğunu belirterek, hızlı tren hattının kentte üretilen ürünlerin limanlara, organize sanayi bölgelerine ve çevre illere daha hızlı ulaşmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Projenin Erciyes ve Kapadokya başta olmak üzere bölgedeki turizm hareketliliğine de katkı sunması bekleniyor. Bakan Uraloğlu, Kayseri'nin tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra kış turizminin de hızlı tren bağlantısıyla daha geniş kitlelere ulaşabileceğini dile getirdi.