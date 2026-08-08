7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşecek: İç Anadolu'nun 2 üretim şehri birbirine bağlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri ile Ankara arasındaki ulaşımı 1 saat 45 dakikaya, Kayseri-İstanbul seyahatini ise 5 saate indirecek Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde çalışmaların yüzde 50 seviyesine ulaştığını açıkladı. 142 kilometrelik hattın 2028'in ikinci yarısında tamamlanması hedeflenirken, proje yılda milyonlarca yolcu ve tonlarca yük taşıyacak.
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Kayseri-Ankara ulaşımını 1 saat 45 dakikaya indirecek Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde çalışmalar yüzde 50'ye ulaştı. 142 kilometrelik hattın 2028'in ikinci yarısında tamamlanması hedefleniyor.Kaynak: İHA
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin Düver Şantiyesi'ndeki çalışmalarını yerinde inceledi. Uraloğlu'na AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da eşlik etti.
Şantiye incelemesinin ardından açıklamalarda bulunan Uraloğlu, Türkiye'nin demiryolu altyapısının güçlendirilmesinin yalnızca ulaşım sürelerini kısaltmadığını, aynı zamanda ticaret, üretim ve lojistik açısından da stratejik önem taşıdığını söyledi.
Bakan Uraloğlu, hızlı tren hatlarının bugün 11 şehre doğrudan hizmet verdiğini, 2028 yılına kadar doğrudan hızlı tren bağlantısına sahip il sayısını 27'ye çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.
ANKARA-KAYSERİ ARASI 1 SAAT 45 DAKİKA OLACAK
Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın 142 kilometre uzunluğunda olacağını belirten Uraloğlu, saatte 250 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli yeni bir demiryolu inşa edildiğini kaydetti.
Projede Yerköy, Şefaatli, Yenifakılı, Himmetdede ve Kayseri olmak üzere 5 istasyon bulunacak. Hat kapsamında toplam 20,5 kilometre uzunluğunda 22 tünel ile 6 bin 608 metre uzunluğunda 27 demiryolu köprüsü yapılacak.
Hattın Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'na entegre edilmesiyle Kayseri'nin hızlı tren ağına doğrudan bağlanacağını ifade eden Uraloğlu, mevcut demiryoluyla yaklaşık 7 saat süren Ankara-Kayseri yolculuğunun 1 saat 45 dakikaya düşeceğini bildirdi.
Kayseri ile İstanbul arasındaki ulaşımın da yaklaşık 5 saate ineceğini belirten Uraloğlu, projenin özellikle öğrenciler, aileler, iş dünyası ve turizm açısından önemli kolaylık sağlayacağını ifade etti.
YARISI TAMAMLANDI
Bakan Uraloğlu, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde fiziki gerçekleşmenin yaklaşık yüzde 50'ye ulaştığını belirterek, "İşin yarısını tamamladık" mesajını verdi.
Çalışmaların kalan bölümünün de sürdüğünü kaydeden Uraloğlu, projenin 2028 yılının ikinci yarısında tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.
Hattın hizmete girmesiyle yılda 5,5 milyon yolcu ve 3 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşılacağını belirten Uraloğlu, demiryolunun Kayseri'nin üretim ve ticaret merkezleriyle bağlantısını da güçlendireceğini kaydetti.
KAYSERİ TİCARETİ VE TURİZMİNE KATKI
Uraloğlu, Kayseri'nin mobilya, tekstil, gıda ve savunma sanayisi başta olmak üzere çok sayıda sektörde üretim yapan önemli bir şehir olduğunu belirterek, hızlı tren hattının kentte üretilen ürünlerin limanlara, organize sanayi bölgelerine ve çevre illere daha hızlı ulaşmasına katkı sağlayacağını ifade etti.
Projenin Erciyes ve Kapadokya başta olmak üzere bölgedeki turizm hareketliliğine de katkı sunması bekleniyor. Bakan Uraloğlu, Kayseri'nin tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra kış turizminin de hızlı tren bağlantısıyla daha geniş kitlelere ulaşabileceğini dile getirdi.
ULAŞIM ALTYAPISI DA GÜÇLENDİRİLDİ
Bakan Uraloğlu, Yerköy-Kayseri hızlı tren projesinin yanı sıra kentte gerçekleştirilen diğer ulaşım yatırımları hakkında da bilgi verdi.
Kayseri-Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilya Kent Tramvay Hattı'nın hizmete alındığını belirten Uraloğlu, Boğazköprü bölgesinde 670 bin metrekarelik alanda kurulan ve yıllık 1 milyon 800 bin ton taşıma kapasitesine sahip lojistik merkezin de kente kazandırıldığını ifade etti .
Uraloğlu ayrıca Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya Demiryolu Projesi ile Kayseri'nin Antalya, Konya ve Kapadokya gibi önemli turizm merkezlerine demiryolu bağlantısının güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.
Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binasıyla yıllık yolcu kapasitesinin 2,5 milyondan 6 milyona çıkarıldığını da hatırlatan Uraloğlu, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Türkiye'nin ulaşım vizyonundaki önemli projelerden biri olduğunu vurguladı.