Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nın yapımı 13 yıldır tamamlanamadı. Temeli "Bin 80 günde tamamlanacak" vaadiyle atılan projede ilk kazmanın vurulmasından bu yana yaklaşık 13 yıl (4 bin 748 gün) geçti. 2013 yılında 4,3 milyar TL olan proje maliyeti 101,4 milyar TL'ye çıktı, tamamlanması ise 2027'ye kaldı.

Bolu Tüneli efsanesini hatırlattı

Bitmek bilmeyen projeside akıllara Bolu Tüneli ile ilgili 2006 yılında atılan o manşetler geldi. O dönem Bolu Tüneli için "16 yıl sürdü, 17 bakan eskitti 890 milyon dolara mal oldu" başlıkları atılmıştı.

Bolu Tüneli'nin yapımı 1990 yılında başlanmış proje ancak 16 yıl sonra bitirilebilmişti

Bitmeyen projede maliyet artışı her yıl katlandı. 2022 yılında 47,1 milyar TL’ye çıkarılan toplam tutar, 2023’te 62,5 milyar TL’ye, 2024’te ise 64,4 milyar TL’ye yükseltildi. Kamu yatırımlarına ilişkin son verilerde, projenin toplam maliyetinin 2026 yılı için 101 milyar 487 milyon TL olarak yeniden hesaplandığı görüldü.

Maliyeti 101 milyar lirayı aştı

Projede son yıllarda yaşanan bütçe artışları şöyle sıralandı:

2021: 18,1 milyar TL

2022: 24,9 milyar TL

2023: 62,1 milyar TL

2024: 64,4 milyar TL

2025: 83,5 milyar TL

2026: 101,4 milyar TL

6 bakan eskitti

Ankara–İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi, 2013’ten bu yana 6 bakan eskitti. Yapım süreci, Binali Yıldırım’ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı döneminde başlarken, proje boyunca Lütfi Elvan, Ahmet Arslan, Mehmet Cahit Turhan ve Adil Karaismailoğlu bakanlık görevini üstlendi. Haziran 2023’ten bu yana ise proje, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu döneminde sürüyor.

13 yıldır tamamlanamayan Ankara–İzmir Hızlı Tren Hattı’nın, 2027'de tamamlanıp tamamlanmayacağı ise merak konusu