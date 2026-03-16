2026 yılı itibarıyla dünya artık "yarı 5G" (4G çekirdeğine bağlı) sistemlerden, "gerçek 5G" (Standalone) sistemlere geçişi büyük oranda tamamlamış durumda. Mevcut 4.5G teknolojisinden yaklaşık 10 kat daha hızlı veri transferi vaat eden bu yeni nesil ağ, sadece telefonlarımızı değil, sanayiden sağlığa kadar her sektörü dönüştürecek.
5G nedir: Türkiye'de 1 Nisan 2026 5G dönemi başlıyor
Türkiye, mobil iletişimde 5G teknolojisi için geri sayıma geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, operatörlere verilen yetki belgeleriyle birlikte 1 Nisan 2026 itibarıyla Türkiye'nin 81 ilinde 5G sinyalleri yükselmeye başlayacak. Peki nedir bu 5G teknolojisi?Abdullah Kerzi
5G teknolojisinin sunduğu temel avantajlar neler?
5G, sadece yüksek hız demek değildir; aynı zamanda "sıfıra yakın gecikme" ve "devasa bağlantı kapasitesi" anlamına gelir.
Teknik olarak 1 Gbps ile 20 Gbps arasında değişen hızlar sunabilen 5G, 4.5G'de milisaniyelerle ölçülen gecikme süresini 1 milisaniyeye kadar indirir.
Türkiye'nin 5G takviminde yerlilik şartı
Ekim 2025'te gerçekleştirilen ve yaklaşık 3,5 milyar dolarlık tekliflerin sunulduğu ihale sonrası süreç netleşti.
1 Nisan 2026'da İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere 81 il merkezinde hizmete girecek olan 5G, iki yıl içinde tüm ülkeye yayılacak.
Önemli bir detay ise yerlilik oranı; 5G altyapısında ilk yıl için yüzde 50, ilerleyen yıllarda ise yüzde 60'a varan yerli ürün kullanım zorunluluğu bulunuyor.
Sanayi ve akıllı şehirlerde yeni dönem
5G'nin asıl devrimi endüstriyel alanda yaşanacak. Kilometrekare başına 1 milyon cihazın aynı anda bağlanmasına izin veren kapasite sayesinde "Nesnelerin İnterneti" (IoT) gerçek anlamda hayat bulacak.
Akıllı fabrikalarda binlerce sensör ve robot birbiriyle eş zamanlı haberleşirken, akıllı şehir uygulamalarıyla trafikten enerji yönetimine kadar her şey dijital bir ağ üzerinden kontrol edilecek.
5G Teknolojisinde Lider Ülkeler
Asya-Pasifik: Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya ve Singapur bu bölgenin motoru konumunda. Özellikle Güneydoğu Asya'da Tayland ve Filipinler ciddi bir ivme yakaladı.
Kuzey Amerika: ABD ve Kanada, 5G SA (Standalone) geçişini tamamlayarak yapay zeka ve bulut oyun gibi alanlarda bu hızı ticari olarak son kullanıcıya sunuyor.
Avrupa: İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya ve Avusturya liderliği çekiyor. Avrupa genelinde 2026 yılında "Digital Networks Act" ile birlikte yatırımlar hızlandı.
Latin Amerika ve Afrika: Brezilya ve Güney Afrika bu bölgelerde bayrağı taşıyan ülkeler. Mısır ve Nijerya gibi ülkelerde de belirli şehirlerde aktif kullanım mevcut.