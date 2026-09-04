Yeniçağ Gazetesi
04 Eylül 2026 Cuma
İstanbul 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Anasayfa Gündem 58 kilo girdiği ameliyatta 74 kilo çıktı: Gülşah’ın ölümünde şoke eden rapor

58 kilo girdiği ameliyatta 74 kilo çıktı: Gülşah’ın ölümünde şoke eden rapor

Gülşah Gizem Angı, 2022’de miyom ameliyatı sırasında hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu 3. Üst Kurulu’nun raporunda, ameliyat sırasında aşırı sıvı yüklenmesi sonucu ölümün meydana geldiği belirtildi. Angı’nın otopside 58 yerine 74 kilo çıkması dikkat çekti.

Kaynak: AA / DHA / İHA
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
58 kilo girdiği ameliyatta 74 kilo çıktı: Gülşah’ın ölümünde şoke eden rapor - Resim: 1

Antalya’da miyom ameliyatı sırasında hayatını kaybeden 32 yaşındaki doktora öğrencisi ve turizmci Gülşah Gizem Angı’nın ölümüne ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.

1 20
58 kilo girdiği ameliyatta 74 kilo çıktı: Gülşah’ın ölümünde şoke eden rapor - Resim: 2

Adli Tıp Kurumu 3. Üst Kurulu’nun hazırladığı rapor dosyaya girdi. Raporda Angı’nın ölümünün, ameliyat sırasında meydana gelen “aşırı sıvı yüklenmesi” sonucu gerçekleştiği belirtildi.

2 20
58 kilo girdiği ameliyatta 74 kilo çıktı: Gülşah’ın ölümünde şoke eden rapor - Resim: 3

En dikkat çeken ayrıntılardan biri ise genç kadının ameliyat öncesindeki kilosu ile otopsi sırasında ölçülen kilosu arasındaki fark oldu. 58 kilo olarak ameliyata giren Angı, otopside 74 kilo tartıldı.

3 20
58 kilo girdiği ameliyatta 74 kilo çıktı: Gülşah’ın ölümünde şoke eden rapor - Resim: 4

Raporda vücut ağırlığındaki 16 kilogramlık artış ve yaygın ödem nedeniyle ameliyatta hesaplanan sıvı açığının gerçeği yansıtmadığı değerlendirildi.

4 20
58 kilo girdiği ameliyatta 74 kilo çıktı: Gülşah’ın ölümünde şoke eden rapor - Resim: 5

AMELİYATTA 24 LİTRE SIVI KULLANILDI

Gülşah Gizem Angı, rahminde tespit edilen yaklaşık 33 milimetrelik tip 2 miyom nedeniyle 5 Nisan 2022’de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyata alındı.

5 20
58 kilo girdiği ameliyatta 74 kilo çıktı: Gülşah’ın ölümünde şoke eden rapor - Resim: 6

Histeroskopik miyomektomi sırasında durumu kötüleşen Angı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

6 20
58 kilo girdiği ameliyatta 74 kilo çıktı: Gülşah’ın ölümünde şoke eden rapor - Resim: 7

Adli Tıp Kurumu 3. Üst Kurulu’nun 23 Temmuz 2026 tarihli raporunda, operasyon sırasında 8 adet 3 bin cc’lik izotonik olmak üzere toplam 24 litre sıvı kullanıldığı kaydedildi.

7 20
58 kilo girdiği ameliyatta 74 kilo çıktı: Gülşah’ın ölümünde şoke eden rapor - Resim: 8

İşlem sonunda uterusa giren ve çıkan sıvı arasındaki farkın 1500 cc olarak hesaplandığı belirtilirken, Angı’nın otopside 74 kilo çıkması ve vücudunda yaygın ödem bulunması nedeniyle bu hesabın gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

8 20
58 kilo girdiği ameliyatta 74 kilo çıktı: Gülşah’ın ölümünde şoke eden rapor - Resim: 9

Yeniden canlandırma sırasında verilen sıvılar da dikkate alındığında, ameliyat sırasında oluşan sıvı açığının 1500 cc olamayacağı değerlendirildi.

9 20
58 kilo girdiği ameliyatta 74 kilo çıktı: Gülşah’ın ölümünde şoke eden rapor - Resim: 10

CERRAHİ VE ANESTEZİ EKİBİNE İLİŞKİN KUSUR TESPİTLERİ

Raporda, ameliyat sırasında verilen ve geri alınan sıvı arasındaki farkın takibinin cerrahi ekibin sorumluluğunda olduğu belirtildi.

10 20
58 kilo girdiği ameliyatta 74 kilo çıktı: Gülşah’ın ölümünde şoke eden rapor - Resim: 11

Aşırı sıvı yüklenmesinin erken bulgularının ise anestezi ekibinin kontrolleriyle tespit edilebileceği kaydedildi.

11 20
58 kilo girdiği ameliyatta 74 kilo çıktı: Gülşah’ın ölümünde şoke eden rapor - Resim: 12

Uygun aralıklarla sıvı açığı hesaplanmadan ameliyata devam edilmesinin tıbben uygun olmadığı değerlendirildi.

12 20
58 kilo girdiği ameliyatta 74 kilo çıktı: Gülşah’ın ölümünde şoke eden rapor - Resim: 13

Raporda cerrah Mete Ç.’nin bu nedenle tıp biliminin genel kabul görmüş ilke ve kurallarına uygun hareket etmediği belirtildi. Cerrahın hatalı eyleminin Angı’nın ölümüne etkisi 8’de 4 olarak değerlendirildi.

13 20
58 kilo girdiği ameliyatta 74 kilo çıktı: Gülşah’ın ölümünde şoke eden rapor - Resim: 14

Anestezi uzmanları Bilge K. ve Nurten K.’nin eylemleri de kusurlu bulunurken, iki hekimin hatalarının Angı’nın ölümüne etkisi 8’de 2 olarak belirlendi.

14 20
58 kilo girdiği ameliyatta 74 kilo çıktı: Gülşah’ın ölümünde şoke eden rapor - Resim: 15

"AMELİYATIN BASİT VE GÜVENLİ OLDUĞU SÖYLENMİŞTİ"

Gülşah Gizem Angı’nın babası Ayhan Angı, kızının ölümünün tüm yönleriyle araştırılmasını istediklerini söyledi.

15 20
58 kilo girdiği ameliyatta 74 kilo çıktı: Gülşah’ın ölümünde şoke eden rapor - Resim: 16

Kendilerine ameliyatın basit ve güvenli olduğunun anlatıldığını belirten baba Angı, kızının 5 Nisan 2022’de hastaneden sağ çıkamadığını ifade etti.

16 20
58 kilo girdiği ameliyatta 74 kilo çıktı: Gülşah’ın ölümünde şoke eden rapor - Resim: 17

Angı, kızının ameliyata 58 kilo girdiğini, klasik otopside ise 74 kilogram olarak tartıldığını belirterek rapordaki kusur oranlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

17 20
58 kilo girdiği ameliyatta 74 kilo çıktı: Gülşah’ın ölümünde şoke eden rapor - Resim: 18

Anne Vicdan Angı ise Türk adaletine güvendiğini belirterek, ATK raporuyla birlikte bir nebze olsun rahatladığını söyledi.

18 20
58 kilo girdiği ameliyatta 74 kilo çıktı: Gülşah’ın ölümünde şoke eden rapor - Resim: 19

Aile, kızlarının adını yaşatmak amacıyla biri Akdeniz Üniversitesi’nde olmak üzere iki konferans salonu yaptırdı.

19 20
58 kilo girdiği ameliyatta 74 kilo çıktı: Gülşah’ın ölümünde şoke eden rapor - Resim: 20

Davada sanık avukatlarının ATK raporuna itiraz ederek yeni bilirkişi incelemesi yapılmasını talep ettiği belirtildi.

20 20
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro