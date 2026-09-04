Antalya’da miyom ameliyatı sırasında hayatını kaybeden 32 yaşındaki doktora öğrencisi ve turizmci Gülşah Gizem Angı’nın ölümüne ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.
58 kilo girdiği ameliyatta 74 kilo çıktı: Gülşah’ın ölümünde şoke eden rapor
Gülşah Gizem Angı, 2022’de miyom ameliyatı sırasında hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu 3. Üst Kurulu’nun raporunda, ameliyat sırasında aşırı sıvı yüklenmesi sonucu ölümün meydana geldiği belirtildi. Angı’nın otopside 58 yerine 74 kilo çıkması dikkat çekti.Kaynak: AA / DHA / İHA
Adli Tıp Kurumu 3. Üst Kurulu’nun hazırladığı rapor dosyaya girdi. Raporda Angı’nın ölümünün, ameliyat sırasında meydana gelen “aşırı sıvı yüklenmesi” sonucu gerçekleştiği belirtildi.
En dikkat çeken ayrıntılardan biri ise genç kadının ameliyat öncesindeki kilosu ile otopsi sırasında ölçülen kilosu arasındaki fark oldu. 58 kilo olarak ameliyata giren Angı, otopside 74 kilo tartıldı.
Raporda vücut ağırlığındaki 16 kilogramlık artış ve yaygın ödem nedeniyle ameliyatta hesaplanan sıvı açığının gerçeği yansıtmadığı değerlendirildi.
AMELİYATTA 24 LİTRE SIVI KULLANILDI
Gülşah Gizem Angı, rahminde tespit edilen yaklaşık 33 milimetrelik tip 2 miyom nedeniyle 5 Nisan 2022’de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyata alındı.
Histeroskopik miyomektomi sırasında durumu kötüleşen Angı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Adli Tıp Kurumu 3. Üst Kurulu’nun 23 Temmuz 2026 tarihli raporunda, operasyon sırasında 8 adet 3 bin cc’lik izotonik olmak üzere toplam 24 litre sıvı kullanıldığı kaydedildi.
İşlem sonunda uterusa giren ve çıkan sıvı arasındaki farkın 1500 cc olarak hesaplandığı belirtilirken, Angı’nın otopside 74 kilo çıkması ve vücudunda yaygın ödem bulunması nedeniyle bu hesabın gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Yeniden canlandırma sırasında verilen sıvılar da dikkate alındığında, ameliyat sırasında oluşan sıvı açığının 1500 cc olamayacağı değerlendirildi.
CERRAHİ VE ANESTEZİ EKİBİNE İLİŞKİN KUSUR TESPİTLERİ
Raporda, ameliyat sırasında verilen ve geri alınan sıvı arasındaki farkın takibinin cerrahi ekibin sorumluluğunda olduğu belirtildi.
Aşırı sıvı yüklenmesinin erken bulgularının ise anestezi ekibinin kontrolleriyle tespit edilebileceği kaydedildi.
Uygun aralıklarla sıvı açığı hesaplanmadan ameliyata devam edilmesinin tıbben uygun olmadığı değerlendirildi.
Raporda cerrah Mete Ç.’nin bu nedenle tıp biliminin genel kabul görmüş ilke ve kurallarına uygun hareket etmediği belirtildi. Cerrahın hatalı eyleminin Angı’nın ölümüne etkisi 8’de 4 olarak değerlendirildi.
Anestezi uzmanları Bilge K. ve Nurten K.’nin eylemleri de kusurlu bulunurken, iki hekimin hatalarının Angı’nın ölümüne etkisi 8’de 2 olarak belirlendi.
"AMELİYATIN BASİT VE GÜVENLİ OLDUĞU SÖYLENMİŞTİ"
Gülşah Gizem Angı’nın babası Ayhan Angı, kızının ölümünün tüm yönleriyle araştırılmasını istediklerini söyledi.
Kendilerine ameliyatın basit ve güvenli olduğunun anlatıldığını belirten baba Angı, kızının 5 Nisan 2022’de hastaneden sağ çıkamadığını ifade etti.
Angı, kızının ameliyata 58 kilo girdiğini, klasik otopside ise 74 kilogram olarak tartıldığını belirterek rapordaki kusur oranlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
Anne Vicdan Angı ise Türk adaletine güvendiğini belirterek, ATK raporuyla birlikte bir nebze olsun rahatladığını söyledi.
Aile, kızlarının adını yaşatmak amacıyla biri Akdeniz Üniversitesi’nde olmak üzere iki konferans salonu yaptırdı.
Davada sanık avukatlarının ATK raporuna itiraz ederek yeni bilirkişi incelemesi yapılmasını talep ettiği belirtildi.