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İspanya'nın tarihi kenti Sevilla sokaklarını süsleyen yaklaşık 50 bin portakal ağacı, her yıl milyonlarca meyve veriyor. Ancak bu görsel şölenin arkasında ilginç bir detay yatıyor: Ağaçlardan sarkan o iştah açıcı portakalları kimse dalından koparıp yemiyor.

NEDEN KİMSE YEMİYOR?

Şehrin dört bir yanını saran bu ağaçlar, sofralarımızda görmeye alışık olduğumuz tatlı portakal türüne değil, oldukça sert ve acı portakal cinsine ait. Doğrudan tüketime uygun olmayan bu meyveler, Sevilla Belediyesi'nin akılcı yaklaşımı sayesinde sokaklarda çürümek yerine dev bir geri dönüşüm ekosisteminin parçası haline geliyor. Her yıl özenle toplanan bu "acı" hasat, hem sokakların temiz kalmasını sağlıyor hem de farklı sektörlerde ekonomiye can veriyor.

ÇÖPE DEĞİL, İHRACATA VE ÜRETİME

Sevilla'nın sokak portakalları, gıdadan kozmetiğe kadar geniş bir yelpazede değerlendiriliyor:

Toplanan acı portakalların önemli bir kısmı İngiltere'ye ihraç ediliyor. Bu meyveler, dünyaca ünlü İngiliz portakal marmeladının ve çeşitli reçellerin geleneksel ana malzemesi olarak kullanılıyor.

Sadece meyvesi değil, ağacın çiçeği de oldukça kıymetli. Portakal çiçeklerinden elde edilen neroli yağı, lüks parfüm ve kozmetik ürünlerinin vazgeçilmez esansları arasında yer alıyor.

MEYVEDEN ELEKTRİĞE UZANAN SÜRDÜRÜLEBİLİR DÖNÜŞÜM

Son yıllarda bu ağaçların yarattığı en yenilikçi katma değer ise yeşil enerji alanında yaşanıyor. Sevilla Belediyesi, toplanan portakalların bir bölümünü özel tesislerde işleyerek biyogaz üretiyor. Meyve atıklarından elde edilen bu biyogaz, doğrudan elektrik enerjisine dönüştürülerek belediyeye ait tesislerin enerji ihtiyacının karşılanmasında kullanılıyor.

Dünyanın en fazla sokak portakal ağacına sahip şehirlerinden biri olan Sevilla, sürdürülebilirlik vizyonuyla, dalında yenmeyen acı bir meyveyi hem çevreye duyarlı bir enerji kaynağına hem de global bir ticari değere dönüştürmeyi başarıyor.