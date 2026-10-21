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Hind Rajab Vakfı yaptığı açıklamada, küçük kızın içinde bulunduğu aracın taranması emrini verdiği belirtilen Sean Glass'ın ABD'de serbestçe dolaştığına dikkati çekti. Elerinde çok ağır ve kapsamlı deliller bulunduğunu vurgulayan HRF dava sorumlusu Natacha Bracq, ABD Adalet Bakanlığından derhal soruşturma başlatılmasını talep etti. Öte yandan ABD Kongresinin Filistin asıllı üyesi Demokrat Rashida Tlaib de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin Cenevre ve Soykırım sözleşmeleri gereğince bu savaş suçları nedeniyle zanlıyı soruşturmakla yükümlü olduğunu belirtti.

HİND RAJAB VE SAĞLIK GÖREVLİLERİ GÜNLERCE SONRA ÖLÜ BULUNMUŞTU

Gazze'de 29 Ocak 2024 tarihinde ailesiyle birlikte otomobilindeyken İsrail güçlerinin ateş açması sonucu hedef olan 5 yaşındaki Hind Rajab hayatını kaybetmişti. Küçük kızın yardımına gitmek üzere yola çıkan Filistin Kızılayına ait ambulansın da kasıtlı olarak hedef alınması neticesinde araçtaki akrabaları ve 2 sağlık görevlisi yaşamını yitirmişti. Tüm dünyanın tepkisini çeken olayın ardından kayıp olan Hind ve beraberindekilerin cansız bedenlerine ancak 12 gün sonra ulaşılabilmişti.