Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkisini artırırken okullar için tatil haberleri gelmeye başladı.

ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte etkili olan ve sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle, 29 Aralık Pazartesi günü resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri ile il genelinde planlanan tüm e-sınav faaliyetlerinin de aynı tarihte iptal edildiği, engelli ve hamile kamu personelinin de söz konusu tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

VAN

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.

Yoğun kar, buzlanma ve sis nedeniyle yarın il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BOLU

Bolu’da 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte kent merkezi ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplanırken, ulaşımda aksamalar yaşanmaması için karayolları ve belediye ekipleri çalışma başlattı. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. Yağışın devam ettiği Bolu’da eğitime 1 gün ara verildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir" denildi.

KARABÜK

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle pazartesi günü okulların bir gün tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle; 29 Aralık Pazartesi günü Karabük il genelindeki her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile özel ihtiyaçlı personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

DÜZCE

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hafta sonu boyunca vilayetimiz genelinde etkili olan ve meteorolojik tahminlere göre yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; 29 Aralık 2025 Pazartesi vilayetimiz genelinde resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ile Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca; kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu olan kadın personel ile (sağlık, güvenlik gibi 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği ilgili birimler tarafından değerlendirilerek planlanacaktır) malûl, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederiz" denildi.

ŞIRNAK

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı aktarıldı.​​​​​​​

KASTAMONU

Kastamonu’nun Küre ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Küre Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve meteorolojik uyarılar doğrultusunda kar yağışının oluşturabileceği riskler göz önünde bulundurularak, 29 Aralık Pazartesi günü ilçedeki tüm okullarda yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.