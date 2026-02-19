Türkiye'de işsizliğin yarattığı derin bunalım, TÜİK verileriyle ortaya çıktı. 2025'in son çeyreğinde 4,8 milyon kişi çeşitli sebeplerle iş aramayı bıraktı.

Türkiye'de ücretlerin asgari düzeyde kalması, gençlerin "boşa harcanmış yıllar" hisisne kapılmasına sebep oluyor. Üniversite mezunları asgari ücrete mahkum bırakılırken, gençlerin hevesi ve enerjisi sömürülüyor. İş bulma veya hakettiği maaşı alabileceği bir işte çalışma umudu, ümitsizliğe dönüyor.

Geçler "biz sizi ararız" görüşmelerinden ve asgari seviye maaşlardan bunalmış durumda. Emeğin karşılığını bulmadığı düzende tam 4,8 milyon kişi iş aramaktan vazgeçti.

TÜİK’in Hanehalkı İşgücü Araştırması’na göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 58 bin kişi azalarak 2 milyon 913 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0.2 puan azalarak yüzde 8.2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6.7 kadınlarda yüzde 11.1 olarak tahmin edildi.

UMUT AZALIYOR, DERİN İŞSİZLİK BÜYÜYOR

İşsizliğin vatandaşları sürüklediği umutsuzluk ve bunalım, TÜİK verilerine de yansıdı. İş bulma ümidi olmayanların sayısı bir önceki çeyreğe göre 121 bin kişi artarak 2 milyon 616 bine yükseldi. İşbaşı yapabilecek olup iş aramayanların sayısı ise 189 bin kişi azalarak 2 milyon 274 bine geriledi. Son 4 yılda iş bulma ümidi olmayanların sayısı yüzde 59, işbaşı yapabilecek olup iş aramayanların sayısı ise yüzde 74 artış gösterdi. Böylece resmi verilere göre, 4 milyon 890 bin kişi ya iş bulma ümidini kaybetti ya da iş aramayı bıraktı.

ERKEKLERİN SAYISI İKİ KAT FAZLA

TÜİK’in bir önceki çeyrek verilerine oranla, 156 bin erkek istihdam edilirken, kadın istihdamı 20 bin kişi azaldı. Böylece toplam erkek çalışan sayısı 21 milyon 959 bine yükselirken kadın çalışan sayısı da 10 milyon 727 bine geriledi.

Diğer yandan, DİSK-AR’ın hesaplamasına göre dördüncü çeyrekte geniş tanımlı işsiz sayısı 11 milyon 834 bin olarak hesaplandı.