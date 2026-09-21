Osmaniye Kadirli ilçesine bağlı Değirmendere Köyü Büyükdurna Mahallesi’nde mahalleye elektrik hattı çekilmesine rağmen evlere bağlantı yapılmadı.
40 yıldır elektrik yok: Hayvanları mum ışığında besliyorlar
Osmaniye Büyükdurna Mahallesi’ndeki 5-6 ev hâlâ elektriksiz. Vatandaşlar, mum ve çıra ışığında yaşamlarını sürdürdüklerini belirterek çözüm istiyor.Kaynak: ANKA
Kimi vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.
Yaklaşık 40 yıldır elektrik bulunmayan 5-6 evde yaşayanlar, günlük ihtiyaçlarını mum ve çıra ışığında karşılıyor.
Mahalle sakinleri, elektrik dağıtım şirketine başvurmalarına rağmen sonuç alamadıklarını belirtti.
Vatandaşlar, elektrik bulunmayan evlerde özellikle akşam saatlerinde yaşamın zorlaştığını ifade etti.
Hayvanların su ve yem ihtiyaçlarını dahi mum ışığında karşılamak zorunda kaldıklarını aktardı.
Muharrem İspenoğlu, dört yıl önce mahalleye elektrik direkleri ve hatlarının çekilmeye başlandığını aktardı.
Ancak kendi evlerinin bulunduğu bölgeye bağlantı yapılmadığını söyledi.
İspenoğlu, elektrik olmaması nedeniyle geceleri mum ve çıra kullandıklarını belirtti.
Ev işlerini elektrik olmadan yapmak zorunda kaldığını anlatan Fatma İspenoğlu ise çamaşır makinesi ve buzdolabı gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını dile getirdi.
Hayvanlarının bakımını da mum ışığında yaptığını belirten İspenoğlu, elektrik bağlantısının neden hâlâ sağlanmadığını sorarak yetkililerden çözüm istedi.
Sultan İspenoğlu da bulaşık yıkamak ve yemek hazırlamak gibi günlük işlerini mum ışığında yaptığını söyledi.
Elektriğe kavuşmak istediklerini belirten İspenoğlu, yaşadıkları mağduriyetin sona ermesini talep etti.
Mahalle sakini Emrah İspenoğlu, yaklaşık 40 yıldır elektrik sorunu yaşadıklarını, çevredeki evlere elektrik ulaştırılmasının üzerinden dört yıl geçmesine rağmen kendi evlerinin bağlantısının yapılmadığını ifade etti.
Başvuruda bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını belirten İspenoğlu, özellikle geceleri hayvanların bakımını mum ve çıra ışığında yaptıklarını söyledi.
Mustafa Yağız ise elektrik hattının komşu evlere yaklaşık 600-700 metre mesafeye kadar ulaştığını, kendi bölgelerinde ise 5-6 evin bağlantısının bulunmadığını aktardı.
Yağız, TEDAŞ’a başvuru yapıldığını ve proje hazırlandığını, kendilerine elektriğin 2026 yazında geleceğinin söylendiğini ancak şu ana kadar herhangi bir gelişme yaşanmadığını belirtti.
Yağız, 2026 yılında hâlâ çıra ve mum ışığında yaşadıklarını, akşamları hayvanların su ve yem ihtiyaçlarını bu koşullarda karşıladıklarını söyledi.