Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam 40 yıldır elektrik yok: Hayvanları mum ışığında besliyorlar

40 yıldır elektrik yok: Hayvanları mum ışığında besliyorlar

Osmaniye Büyükdurna Mahallesi’ndeki 5-6 ev hâlâ elektriksiz. Vatandaşlar, mum ve çıra ışığında yaşamlarını sürdürdüklerini belirterek çözüm istiyor.

Kaynak: ANKA
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40 yıldır elektrik yok: Hayvanları mum ışığında besliyorlar - Resim: 1

Osmaniye Kadirli ilçesine bağlı Değirmendere Köyü Büyükdurna Mahallesi’nde mahalleye elektrik hattı çekilmesine rağmen evlere bağlantı yapılmadı.

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40 yıldır elektrik yok: Hayvanları mum ışığında besliyorlar - Resim: 2

Kimi vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

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40 yıldır elektrik yok: Hayvanları mum ışığında besliyorlar - Resim: 3

Yaklaşık 40 yıldır elektrik bulunmayan 5-6 evde yaşayanlar, günlük ihtiyaçlarını mum ve çıra ışığında karşılıyor.

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40 yıldır elektrik yok: Hayvanları mum ışığında besliyorlar - Resim: 4

Mahalle sakinleri, elektrik dağıtım şirketine başvurmalarına rağmen sonuç alamadıklarını belirtti.

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40 yıldır elektrik yok: Hayvanları mum ışığında besliyorlar - Resim: 5

Vatandaşlar, elektrik bulunmayan evlerde özellikle akşam saatlerinde yaşamın zorlaştığını ifade etti.

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40 yıldır elektrik yok: Hayvanları mum ışığında besliyorlar - Resim: 6

Hayvanların su ve yem ihtiyaçlarını dahi mum ışığında karşılamak zorunda kaldıklarını aktardı.

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40 yıldır elektrik yok: Hayvanları mum ışığında besliyorlar - Resim: 7

Muharrem İspenoğlu, dört yıl önce mahalleye elektrik direkleri ve hatlarının çekilmeye başlandığını aktardı.

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40 yıldır elektrik yok: Hayvanları mum ışığında besliyorlar - Resim: 8

Ancak kendi evlerinin bulunduğu bölgeye bağlantı yapılmadığını söyledi.

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40 yıldır elektrik yok: Hayvanları mum ışığında besliyorlar - Resim: 9

İspenoğlu, elektrik olmaması nedeniyle geceleri mum ve çıra kullandıklarını belirtti.

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40 yıldır elektrik yok: Hayvanları mum ışığında besliyorlar - Resim: 10

Ev işlerini elektrik olmadan yapmak zorunda kaldığını anlatan Fatma İspenoğlu ise çamaşır makinesi ve buzdolabı gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını dile getirdi.

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40 yıldır elektrik yok: Hayvanları mum ışığında besliyorlar - Resim: 11

Hayvanlarının bakımını da mum ışığında yaptığını belirten İspenoğlu, elektrik bağlantısının neden hâlâ sağlanmadığını sorarak yetkililerden çözüm istedi.

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40 yıldır elektrik yok: Hayvanları mum ışığında besliyorlar - Resim: 12

Sultan İspenoğlu da bulaşık yıkamak ve yemek hazırlamak gibi günlük işlerini mum ışığında yaptığını söyledi.

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40 yıldır elektrik yok: Hayvanları mum ışığında besliyorlar - Resim: 13

Elektriğe kavuşmak istediklerini belirten İspenoğlu, yaşadıkları mağduriyetin sona ermesini talep etti.

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40 yıldır elektrik yok: Hayvanları mum ışığında besliyorlar - Resim: 14

Mahalle sakini Emrah İspenoğlu, yaklaşık 40 yıldır elektrik sorunu yaşadıklarını, çevredeki evlere elektrik ulaştırılmasının üzerinden dört yıl geçmesine rağmen kendi evlerinin bağlantısının yapılmadığını ifade etti.

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40 yıldır elektrik yok: Hayvanları mum ışığında besliyorlar - Resim: 15

Başvuruda bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını belirten İspenoğlu, özellikle geceleri hayvanların bakımını mum ve çıra ışığında yaptıklarını söyledi.

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40 yıldır elektrik yok: Hayvanları mum ışığında besliyorlar - Resim: 16

Mustafa Yağız ise elektrik hattının komşu evlere yaklaşık 600-700 metre mesafeye kadar ulaştığını, kendi bölgelerinde ise 5-6 evin bağlantısının bulunmadığını aktardı.

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40 yıldır elektrik yok: Hayvanları mum ışığında besliyorlar - Resim: 17

Yağız, TEDAŞ’a başvuru yapıldığını ve proje hazırlandığını, kendilerine elektriğin 2026 yazında geleceğinin söylendiğini ancak şu ana kadar herhangi bir gelişme yaşanmadığını belirtti.

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40 yıldır elektrik yok: Hayvanları mum ışığında besliyorlar - Resim: 18

Yağız, 2026 yılında hâlâ çıra ve mum ışığında yaşadıklarını, akşamları hayvanların su ve yem ihtiyaçlarını bu koşullarda karşıladıklarını söyledi.

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