Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'internet üzerinden yurt dışında bahis oynamaya imkan sağlama, yasa dışı bahis suçundan elde edilen paranın nakline aracılık etme ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin üniversite öğrencileri üzerinden başkalarına ait banka hesapları açtırdığı, kripto varlık hesapları oluşturduğu ve GSM hatları temin ederek bu hesapları yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandığı tespit edildi.

Aralarında Afyonkarahisar, Gaziantep ve Diyarbakır'ın da bulunduğu 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis panelini kontrol eden ve para transferine aracılık ettiği belirlenen 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.