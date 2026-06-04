Yeniçağ Gazetesi
04 Haziran 2026 Perşembe
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Anasayfa Astroloji 4 Haziran Perşembe günlük burç yorumları: Gökyüzünde kartlar yeniden dağıtılıyor

4 Haziran Perşembe günlük burç yorumları: Gökyüzünde kartlar yeniden dağıtılıyor

Klişe astroloji yorumlarını unutun, bugün gerçekleri konuşuyoruz. 4 Haziran Perşembe günü gökyüzü her burca duymaya ihtiyacı olan o sert tavsiyeyi veriyor. Kimisi parasını katlayacak, kimisi ego savaşlarında elenecek. Burcunuzun bugünkü net aksiyon planını kaçırmayın.

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4 Haziran Perşembe günlük burç yorumları: Gökyüzünde kartlar yeniden dağıtılıyor - Resim: 1

KOÇ

Haklı olmak için etrafı yakıp yıkmayı bırak. Enerjin harika ama öfken her şeyi mahvedebilir. Bugün ego savaşlarına girmek yerine projene odaklanırsan paranı ve prestijini ikiye katlarsın.

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4 Haziran Perşembe günlük burç yorumları: Gökyüzünde kartlar yeniden dağıtılıyor - Resim: 2

BOĞA

Geleceği garantiye alacağım diye cimrilik yapma ama sırf anlık bir heves için de cüzdanı boşaltma. Bugün önüne çıkacak bir finansal fırsat var; duygusal kararları bırak, mantığını çalıştır ve o kazancı kap.

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4 Haziran Perşembe günlük burç yorumları: Gökyüzünde kartlar yeniden dağıtılıyor - Resim: 3

İKİZLER

Herkesi dinliyormuş gibi yapıp yine kendi bildiğini okuyorsun, biliyoruz. Ama bugün zekanı ve o meşhur iletişim gücünü sadece insanları ikna etmek için kullan. Dijitalde ya da iş ortamında parlayacağın, spot ışıklarının sana döneceği o an bugün.

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4 Haziran Perşembe günlük burç yorumları: Gökyüzünde kartlar yeniden dağıtılıyor - Resim: 4

YENGEÇ

Kendini kurban rolüne sokmaktan vazgeç. Etrafında dönen bazı oyunları seziyorsun, evet, ama kabuğuna çekilmek yerine stratejik oyna. Bugün sessizce izle, planını yap ve zamanı gelince hamleni vur.

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4 Haziran Perşembe günlük burç yorumları: Gökyüzünde kartlar yeniden dağıtılıyor - Resim: 5

ASLAN

Dünya senin etrafında dönmüyor ama bugün ekibini ve çevreni yönetme şeklin her şeyi değiştirebilir. Tek başına parlamaya çalışmak yerine, insanları organize et. Gücünü paylaştıkça asıl liderin kim olduğunu herkese göstereceksin.

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4 Haziran Perşembe günlük burç yorumları: Gökyüzünde kartlar yeniden dağıtılıyor - Resim: 6

BAŞAK

Mükemmeliyetçilik hastalığın yüzünden işleri teslim edemiyorsun. Bugün "en iyisi" olsun diye uğraşmayı bırak, işi bitirmeye bak. Zaten senin en vasat işin bile başkalarının zirvesi. Üstlerin seni izliyor, vitesi yükselt.

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4 Haziran Perşembe günlük burç yorumları: Gökyüzünde kartlar yeniden dağıtılıyor - Resim: 7

TERAZİ

Küçük hesaplar ve günlük dedikodular seni aşağı çekiyor. Bugün büyük resmi görme vakti. Vizyonunu genişlet, yeni bir eğitime başla ya da o ertelediğin büyük projeye ilk adımı at. Rutinden çıkmazsan köreleceksin.

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4 Haziran Perşembe günlük burç yorumları: Gökyüzünde kartlar yeniden dağıtılıyor - Resim: 8

AKREP

Şüphecilikte master yaptın ama bugün o dedektif kafası işe yarayacak. Maddi konularda veya ortaklı işlerde gözden kaçan bir açığı ya da krizi sadece sen çözebilirsin. Paranın kokusunu al ve hamleni yap.

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4 Haziran Perşembe günlük burç yorumları: Gökyüzünde kartlar yeniden dağıtılıyor - Resim: 9

YAY

Her şeyi tek başına halledemezsin, bunu kabul et. Bugün inat etmeyi bırakıp partnerinden ya da iş ortağından destek alman gerekiyor. Empati kurmayı dene; "ben" demeyi bıraktığın an kapılar sonuna kadar açılacak.

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4 Haziran Perşembe günlük burç yorumları: Gökyüzünde kartlar yeniden dağıtılıyor - Resim: 10

OĞLAK

Masandaki o dağ gibi biriken işler kendiliğinden bitmeyecek. Bugün şikayet etmeyi bırak, planını yap ve disiplinle masaya otur. Sağlığını da ihmal ediyorsun; bedenine iyi bakmazsan o çok sevdiğin kariyerini yönetemezsin.

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4 Haziran Perşembe günlük burç yorumları: Gökyüzünde kartlar yeniden dağıtılıyor - Resim: 11

KOVA

Sıradan fikirlerle vakit kaybetme, senin olayın sıra dışı olmak. Bugün yaratıcılığını sonuna kadar zorla; kimsenin cesaret edemediği o tasarımı, o içeriği ya da o fikri ortaya at. Risk alanın turnayı gözünden vuracağı bir gün.

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4 Haziran Perşembe günlük burç yorumları: Gökyüzünde kartlar yeniden dağıtılıyor - Resim: 12

BALIK

Geçmişin hayaletleriyle yaşamayı bırak, bugüne dön. Evin, ailen veya iç dünyan bugün senin kalen olmalı. Önce kendi içindeki o kaosu ve düzensizliği çöz ki, dışarıdaki dünyaya karşı güçlü durabilesin.

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