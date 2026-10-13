Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya 35 uzman toplandı: İki tehdit 74 yıla insanlığın sonunu getirebilir

35 uzman toplandı: İki tehdit 74 yıla insanlığın sonunu getirebilir

Lancet Komisyonunun 35 uzmanın katkısıyla hazırladığı araştırmada, insanlığın geleceğini tehdit eden 17 büyük risk belirlendi. Etkenlerin ikisi varoluşsal tehdit sayılırken iklim değişikliğinin 1,89 milyar sağlıklı yaşam yılının kaybına yol açabileceği hesaplandı.

Kaynak: Haber Merkezi
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35 uzman toplandı: İki tehdit 74 yıla insanlığın sonunu getirebilir - Resim: 1

İnsanlığın 2100 yılına kadar karşılaşabileceği tehlikeleri inceleyen Lancet Komisyonu, yüzlerce olası senaryoyu değerlendirerek 17 temel risk belirledi.

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35 uzman toplandı: İki tehdit 74 yıla insanlığın sonunu getirebilir - Resim: 2

Sağlık, ekonomi, güvenlik ve teknoloji alanlarından 35 uzmanın katıldığı çalışmada, bu risklerin ikisi insanlığın varlığını tehdit edebilecek düzeyde sınıflandırıldı.

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35 uzman toplandı: İki tehdit 74 yıla insanlığın sonunu getirebilir - Resim: 3

İklim değişikliği, pandemiler, hava kirliliği, antibiyotik direnci, obezite, ruhsal hastalıklar, toplumsal eşitsizlikler ve savaşlar, belirlenen riskler arasında yer aldı.

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35 uzman toplandı: İki tehdit 74 yıla insanlığın sonunu getirebilir - Resim: 4

Araştırma, insanlığın geleceğini yalnızca hastalıkların değil, çevresel koşulların, toplumsal sorunların ve teknolojinin kullanım biçiminin de etkileyebileceğini ortaya koydu.

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35 uzman toplandı: İki tehdit 74 yıla insanlığın sonunu getirebilir - Resim: 5

Komisyonun en ağır risk kategorisine aldığı ilk tehdit, nükleer savaşın ardından yaşanabilecek kıtlık oldu.

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35 uzman toplandı: İki tehdit 74 yıla insanlığın sonunu getirebilir - Resim: 6

Değerlendirmede olası bir çatışmanın doğrudan yıkımının yanı sıra sonrasında ortaya çıkabilecek açlık felaketi de dikkate alındı.

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35 uzman toplandı: İki tehdit 74 yıla insanlığın sonunu getirebilir - Resim: 7

İkinci tehdit ise yapay zekânın kötü niyetli amaçlarla kullanılması olarak belirlendi.

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35 uzman toplandı: İki tehdit 74 yıla insanlığın sonunu getirebilir - Resim: 8

Böylece nükleer silahların yol açabileceği yıkım ile gelişen yapay zekâ teknolojilerinin kötüye kullanılması aynı risk düzeyinde ele alındı.

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35 uzman toplandı: İki tehdit 74 yıla insanlığın sonunu getirebilir - Resim: 9

Uzmanlar, bu senaryoların kesinlikle gerçekleşeceğini ileri sürmüyor.

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35 uzman toplandı: İki tehdit 74 yıla insanlığın sonunu getirebilir - Resim: 10

Özellikle nükleer savaşın ve yapay zekânın uzun vadeli sonuçlarını değerlendirmek için yeterli geçmiş verinin bulunmaması, hesaplamalardaki belirsizliği artırıyor.

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35 uzman toplandı: İki tehdit 74 yıla insanlığın sonunu getirebilir - Resim: 11

Hastalıklar ve iklim değişikliği konusunda uzun yıllara dayanan veriler kullanılabilirken bu iki tehdidin gelecekteki etkilerini aynı kesinlikle ölçmek mümkün değil.

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35 uzman toplandı: İki tehdit 74 yıla insanlığın sonunu getirebilir - Resim: 12

Bu nedenle riskler, kesin tahminler yerine olasılıkları ve muhtemel sonuçları üzerinden değerlendiriliyor.

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35 uzman toplandı: İki tehdit 74 yıla insanlığın sonunu getirebilir - Resim: 13

Araştırmada küresel ısınmanın insan sağlığına etkisi de hesaplandı. Uzmanlar, erken ölümler ve sağlık sorunları nedeniyle kaybedilebilecek sağlıklı yaşam yıllarını değerlendirmeye aldı.

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35 uzman toplandı: İki tehdit 74 yıla insanlığın sonunu getirebilir - Resim: 14

Küresel sıcaklık artışının 4,4 derece yerine yaklaşık 1,8 dereceyle sınırlandırılması durumunda, 2100 yılına kadar dünya genelinde 1,89 milyar sağlıklı yaşam yılının kaybının önlenebileceği belirtildi.

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35 uzman toplandı: İki tehdit 74 yıla insanlığın sonunu getirebilir - Resim: 15

Bu rakam, söz konusu dönemde dünya nüfusu genelinde korunabilecek sağlıklı yaşam süresini ifade ediyor.

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35 uzman toplandı: İki tehdit 74 yıla insanlığın sonunu getirebilir - Resim: 16

Ancak hesaplamaya iklim değişikliğinin bütün etkileri dahil edilmedi.

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35 uzman toplandı: İki tehdit 74 yıla insanlığın sonunu getirebilir - Resim: 17

Kuraklık ve insanların yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kalması gibi ölçülmesi güç sonuçlar, belirtilen toplamın dışında tutuldu.

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35 uzman toplandı: İki tehdit 74 yıla insanlığın sonunu getirebilir - Resim: 18

Lancet Komisyonu Direktörü Christopher J. L. Murray, araştırmanın önemini değerlendirirken tehditlerin büyüklüğünün yanı sıra insanlığın hâlâ harekete geçme fırsatı bulunduğunu vurguladı.

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35 uzman toplandı: İki tehdit 74 yıla insanlığın sonunu getirebilir - Resim: 19

Murray, siyasi karar alıcıların bugün vereceği kararların gelecek kuşakların sağlık ve refahını belirleyeceğini ifade etti.

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35 uzman toplandı: İki tehdit 74 yıla insanlığın sonunu getirebilir - Resim: 20

Araştırma, belirlenen risklerin kaçınılmaz olmadığını ve etkilerinin azaltılması için hâlâ fırsat bulunduğunu ortaya koyuyor.

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35 uzman toplandı: İki tehdit 74 yıla insanlığın sonunu getirebilir - Resim: 21

İklim değişikliğine ilişkin hesaplamalar da bugünkü tercihlerin gelecek nesillerin sağlıklı yaşam süresini etkileyebileceğine işaret ediyor.

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