Trendyol Süper Lig'de sezonun namağlup takımı Fenerbahçe, devre arasında kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Musaba, Mert Günok ve Guendouzi isimlerini kadrosuna katan Sarı-lacivertli ekip, Kante ile de anlaşmıştı ancak Al-Ittihad cephesi transferde sorun çıkarıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine, Al-Ittihad, N'Golo Kante'yi bırakmak istemiyor! Fenerbahçe, Yaz transfer dönemini garantiye alsa da Kante'yi Ocak'ta takımı kazandırmak için tüm şartları zorluyor.

Fenerbahçe'yi İstiyor

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fransız yıldız, takımıyla sözleşmesini uzatmama kararı aldı; macerasına Avrupa'da devam etmek isteyen 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, maaşında büyük bir indirim yaparak Fenerbahçe'ye gelmek istiyor.

Pazarlıklar Sürüyor

Suudi Arabistan ekibi, her ne kadar Kante'yi kaybetmek istemese de Fenerbahçe transferdeki ısrarını sürdürüyor. Fransız yıldızla, sezon sonu için sözü kesen Fenerbahçe yönetimi, 34 yaşındaki orta saha oyuncusunu Ocak ayında kadrosuna katmak için Al-Ittihad tarafıyla pazarlıklara devam ediyor.

İbrahim Doğanoğlu | Yeniçağ