Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü tarafından düzenlenen Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası büyük heyecanla başladı. Türkiye dahil 11 ülkeden gelen 31 yelkenli yat ve 300 sporcu, Akdeniz sularında kıyasıya rekabete çıktı.

11 ÜLKEDEN YOĞUN KATILIM

Şampiyonaya Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Belarus, Estonya, Fransa, Kazakistan, İngiltere, İsviçre, Moldova, Rusya ve Ukrayna’dan ekipler katıldı. Farklı ülkelerden sporcuların bir araya gelmesi, organizasyona uluslararası renk kattı.

İLK GÜNDE 3 YARIŞ YAPILDI

Başhakem Ezgi Kalaycı’nın bilgilendirmesinin ardından Netsel Marina’dan ayrılan tekneler önce antrenman turları attı. Daha sonra rüzgarın yönü ve şiddetine göre belirlenen parkurda yarışlar başladı.

ORC-1, ORC-B, ORC-C ve ORC-D kategorilerinde yarışan yatlar, ilk gün koy içinde üç teknik yarış gerçekleştirdi.

BAŞKAN ÇELİK’TEN AÇIKLAMA: 'BU SULARIN KADİM HİKAYESİNİ KUTLUYORUZ'

MİYC Başkanı Bülent Çelik, organizasyonun yalnızca bir yarış olmadığını vurguladı.

“Bu organizasyonu, yelken tutkusunun Akdeniz’in eşsiz doğal zenginlikleriyle buluştuğu bir denizcilik senfonisi olarak görüyoruz. Bu şampiyona ile sadece rekabeti değil, Akdeniz ekosistemini ve bu suların kadim hikayesini kutluyoruz.” dedi.

İLK GÜN LİDERLERİ

Yarışların ilk gününde sınıflarına göre zirvede yer alan yatlar şöyle sıralandı:

ORC-A

Eker40

Brozex

Lagertha

ORC-B

Jason

Dxarma

Fox-L

ORC-C

Wizard

Valentina

Arnes

ORC-D

İvana

Agile

Blue X

FİNAL 1 MAYIS’TA

Dört gün sürecek organizasyonda toplam 11 teknik yarış yapılacak. Şampiyona, 1 Mayıs’ta tamamlanacak.