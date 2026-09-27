YENİÇAĞ: GEÇİM SIKINTISINA DAHA FAZLA DAYANAMADI
27 Eylül Pazar günü: Gazeteler hangi manşetle çıktı?
Siyasetteki sıcak gelişmeler, ekonomideki son durum ve manşetlere taşınan kritik başlıklar... İşte 27 Eylül Pazar günü Türkiye'de gazete manşetleri...Kaynak: Haber Merkezi
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TAVIR: BU MESAJI ATAN GAZETECİ KELEPÇEYLE GÖZALTINA ALINDI
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