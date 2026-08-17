Sosyal medya hesaplarında sık sık adalet, hak ve hukuk vurgusu yapan ünlü oyuncu Berna Laçin, eski çalışanının şok iddialarıyla gündeme oturdu. Sabaha karşı yayımlanan Günaydın haberinin ardından özel açıklamalarda bulunan 25 yıllık çalışanı Osman Ersözlü, yaşadığı mağduriyeti anlattı.
25 yıllık çalışanından Berna Laçin’e şok suçlamalar
Berna Laçin'in 25 yıllık çalışanı Osman Ersözlü, Günaydın'a konuştu! Hastaneye yatınca işten çıkarıldığını iddia eden Ersözlü'den sert açıklamalar.Kaynak: Diğer
"Hastaneye Yattım, Ertesi Gün İşime Son Verdi"
Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı gün işten çıkarıldığını öne süren Osman Ersözlü, gördüğü muameleye tepki gösterdi. 11 Kasım 2025 tarihinde Göztepe Hastanesi'ne yattığını belirten Ersözlü, şu ifadeleri kullandı:
"11 Kasım 2025 tarihinde Göztepe Hastanesi'ne yattım. Ertesi gün hemen işime son verdi. Anladım kibirlisin ama nerede senin insanlığın? Halbuki kendisi ne zaman hastaneye düşse ben hep yanındaydım. Anlatacak çok şey var ama susuyorum. İnsanın biraz vicdanı olur. Haksızlık yapan insan gece rahat uyuyamaz. O nasıl uyuyor, gerçekten çok merak ediyorum."
"26 Kişiyi Mağdur Etti, İki Cihanda Hakkımı Helal Etmiyorum"
Yıllarca yanında hizmet verdiği eski patronu Berna Laçin'in sadece kendisine değil, daha önce çalışan diğer personele de benzer muameleyi yaptığını iddia eden Ersözlü, cebinden yaptığı harcamaların dahi karşılanmadığını savundu:
"Bugüne kadar benim gibi yerli ve yabancı toplam 26 kişiyi yanında çalıştırdı. Hiçbirine çıkış parası veya tazminat vermeyip herkesi mağdur etti. Bu arada onun için kendi cebimden yaptığım harcamaları bile bana geri ödemedi. Ona iki cihanda da hakkımı helal etmeyeceğim."
Söz konusu iddiaların ardından Berna Laçin cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, kamuoyunun gözü ünlü oyuncunun yapacağı olası bilgilendirmeye çevrildi.