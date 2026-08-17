25 yıllık çalışanından Berna Laçin’e şok suçlamalar

"Bugüne kadar benim gibi yerli ve yabancı toplam 26 kişiyi yanında çalıştırdı. Hiçbirine çıkış parası veya tazminat vermeyip herkesi mağdur etti. Bu arada onun için kendi cebimden yaptığım harcamaları bile bana geri ödemedi. Ona iki cihanda da hakkımı helal etmeyeceğim."