24 İlde 660 arsa satışında son gün: 200 bin TL’ye bile var

Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda fiziksel olarak gerçekleştirilen açık artırmalara, eş zamanlı olarak internet üzerinden de katılım sağlanabiliyor. Yetkililer, katılımcıların teklif vermeden önce parsellerin muhammen bedelini, imar durumunu, yüzölçümünü ve özel satış şartlarını detaylıca incelemesi gerektiği konusunda uyarıyor.