Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde 24 ili kapsayan 660 arsalık dev satış programında final günü geldi.
24 İlde 660 arsa satışında son gün: 200 bin TL’ye bile var
ürkiye genelinde 24 ili kapsayan 660 arsalık dev satış programında son güne gelindi. 200 TL arsa satış işlemleri bugün sona eriyor.Gülsüm Hülya Sundu
Üç gün süren müzayedenin 4 Eylül tarihindeki son oturumunda Ankara, Antalya, Eskişehir ve Kayseri'deki gayrimenkuller vitrine çıkarken; yatırımcılara yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade gibi önemli ödeme kolaylıkları sunuluyor.
Konut, ticaret, tarım ve plansız alan niteliği taşıyan yüzlerce taşınmazın KDV'den muaf şekilde satışa sunulduğu program, Marmara'dan Güneydoğu Anadolu'ya kadar çok geniş bir coğrafyaya yayılmış durumda.
2 ve 3 Eylül tarihlerinde gerçekleşen ilk iki oturumun ardından gözler, bugün saat 10.30 itibarıyla başlayan son açık artırmaya çevrildi.
Satış listesinde büyükşehirlerin yanı sıra bölgesel yatırım potansiyeli yüksek iller de dikkat çekiyor. Öne çıkan bazı şehirler ve satışa sunulan taşınmaz adetleri şu şekilde:
Balıkesir’de 126 arsa satış programında en fazla taşınmazın yer aldığı il konumunda.
Ankara’da 122 arsa son gün oturumunun en kritik ve yüksek hacimli bölümünü oluşturan başkent, arsa sayısıyla ikinci sırada.
Samsun’da 88 arsa çeşitli imar planlarına sahip alanlarıyla Karadeniz Bölgesi'nin açık ara en yoğun portföyünü barındırıyor.
Antalya 72 arsa turizm ve konut talebinin yüksekliği nedeniyle bugünkü final oturumunun yatırımcılar açısından en cazip noktalarından biri.
İzmir’de 62 arsa Ege bölgesindeki taşınmazların yoğunlukta olduğu kentte, satışlar ilk oturumlarda gerçekleştirildi.
İstanbul’da 38 arsa Arnavutköy, Çatalca ve Eyüpsultan ilçelerindeki konut, tarım ve günübirlik tesis alanlarıyla listeye girdi.
Aydın (25), Erzincan (26), Eskişehir (19), Batman (17), Mersin (17) ve turizm potansiyeliyle öne çıkan Muğla (14) ile Çanakkale (10).
Müzayede kapsamında satışa sunulan tüm gayrimenkuller için yatırımcılara bütçe dostu ödeme planları hazırlandı. Vadeli satışlarda kanuni faiz uygulanmak suretiyle yüzde 25 peşinat ödeyen alıcılar, kalan tutarı 24 ay vade ile ödeme imkânına sahip oluyor. 200 bin TL'ye varan arsa satışlarıda listede bulunuyor.
Müzayede kapsamında satışa sunulan tüm gayrimenkuller için yatırımcılara bütçe dostu ödeme planları hazırlandı. Vadeli satışlarda kanuni faiz uygulanmak suretiyle yüzde 25 peşinat ödeyen alıcılar, kalan tutarı 24 ay vade ile ödeme imkânına sahip oluyor.
Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda fiziksel olarak gerçekleştirilen açık artırmalara, eş zamanlı olarak internet üzerinden de katılım sağlanabiliyor. Yetkililer, katılımcıların teklif vermeden önce parsellerin muhammen bedelini, imar durumunu, yüzölçümünü ve özel satış şartlarını detaylıca incelemesi gerektiği konusunda uyarıyor.