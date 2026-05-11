NBA’de geleceğin yıldızlarını belirleyecek 2026 Draftı için kura çekimi heyecanı yaşandı. Chicago’da gerçekleştirilen organizasyonda Washington Wizards, ilk sıradan seçim yapma hakkını kazandı.
Draft organizasyonu 23-24 Haziran tarihlerinde Brooklyn’deki Barclays Center’da düzenlenecek.
İLK 14 SIRA BELLİ OLDU
NBA’de 2026 Draftı’nın ilk 14 sırası da netlik kazandı.
Utah Jazz ikinci sırada yer alırken, Memphis Grizzlies üçüncü sıradan seçim yapacak.
1- Washington Wizards
2- Utah Jazz
3- Memphis Grizzlies
4- Chicago Bulls
5- Los Angeles Clippers
6- Brooklyn Nets
7- Sacramento Kings
8- Atlanta Hawks
9- Dallas Mavericks
10- Milwaukee Bucks
11- Golden State Warriors
12- Oklahoma City Thunder
13- Miami Heat
14- Charlotte Hornets