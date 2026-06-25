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2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçları devam ederken son 32 turuna yükselen ve turnuvaya veda eden takımlar büyük ölçüde belli oldu. 25 Haziran itibarıyla A, B ve C gruplarında karşılaşmalar tamamlanırken, diğer gruplarda ise ikinci maçların ardından puan durumu şekillendi.

A, B VE C GRUPLARINDA TABLO NETLEŞTİ

A Grubu: Ev sahibi Meksika, üçte üç yaparak 9 puanla grup lideri oldu. Güney Afrika Cumhuriyeti 4 puanla tarihinde ilk kez son 32 turuna yükseldi. Güney Kore (3 puan) ve Çekya (1 puan) turnuvaya veda etti.

B Grubu: İsviçre 7 puanla lider olurken, Kanada 4 puan ve averaj avantajıyla ikinci sıradan üst tura çıktı. Bosna Hersek (4 puan) ve Katar (1 puan) elendi.

C Grubu: Brezilya ile Fas 7'şer puan toplayarak son 32 turuna yükseldi. İskoçya 3 puanla üçüncü sırada kalırken, Haiti puansız şekilde turnuvaya veda etti.

A MİLLİ TAKIM DA ELENENLER ARASINA KATILDI

D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, ilk iki maçında Avustralya ve Paraguay'a mağlup olarak son 32 turuna yükselme şansını kaybetti. Grubun son karşılaşmaları öncesinde puansız son sırada yer alan ay-yıldızlı ekip, 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti.

Ev sahibi ABD, topladığı 6 puanla gruptan çıkmayı garantilerken, Avustralya ile Paraguay 3'er puanla ikinci sıra mücadelesini sürdürüyor. A Milli Takım ise turnuvadaki son maçında 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te ABD ile prestij karşılaşmasına çıkacak.

TURU GARANTİLEYEN DİĞER TAKIMLAR

E Grubu: Almanya (6 puan)

I Grubu: Fransa (6 puan), Norveç (6 puan)

J Grubu: Arjantin (6 puan)

Bu takımlar grup maçları tamamlanmadan son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.

GRUPLARDA SON DURUM

E Grubu: Almanya 6, Fildişi Sahili 3, Ekvador 1, Curaçao 1

F Grubu: Hollanda 4, Japonya 4, İsveç 3, Tunus 0

G Grubu: Mısır 4, İran 2, Belçika 2, Yeni Zelanda 1

H Grubu: İspanya 4, Uruguay 2, Yeşil Burun Adaları 2, Suudi Arabistan 1

I Grubu: Fransa 6, Norveç 6, Senegal 0, Irak 0

J Grubu: Arjantin 6, Avusturya 3, Cezayir 3, Ürdün 0

K Grubu: Kolombiya 3, Demokratik Kongo 1, Portekiz 1, Özbekistan 0

L Grubu: İngiltere 3, Gana 3, Panama 0, Hırvatistan 0

SON 32 TURUNA YÜKSELEN TAKIMLAR

Meksika, Güney Afrika Cumhuriyeti, İsviçre, Kanada, Brezilya, Fas, Almanya, Fransa, Norveç, Arjantin ve ABD.

TURNUVAYA VEDA EDEN TAKIMLAR

Türkiye, Çekya, Güney Kore, Bosna Hersek, Katar, Haiti, Tunus, Senegal, Irak ve Ürdün.