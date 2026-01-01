Türkiye'de muhalefet erken seçim isterken iktidar seçimlerin zamanında yapılacağını dile getiriyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu cezaevinde bulunurken akıllara seçime girip giremeyeceği sorusu geliyor.

Asal Araştırma 2025'in son anketinde yurttaşlara 'Önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz?' diye sordu. Açık uçlu olarak sorulan soruya bin 895 kişi katılım sağladı.

Yurttaşlar bu soruya yüzde 37 ile mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını verdi. Ancak Mansur Yavaş yüzde 21.2, Ekrem İmamoğlu yüzde 18, Özgür Özel ise yüzde 4'te kaldı. 3 CHP'li ismin tercih yüzdeleri 43'e ulaşıyor.

Yurttaşların bu soruya verdikleri cevap şöyle:

-Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 37.0

-Mansur Yavaş: Yüzde 21.2

-Ekrem İmamoğlu: Yüzde 18.0

-Selahattin Demirtaş: Yüzde 5.8

-Özgür Özel: Yüzde 4.0

-Ümit Özdağ: Yüzde 2.8

-Müsavat Dervişoğlu: Yüzde 2.2

-Fatih Erbakan: Yüzde 1.6

-Yavuz Ağıralioğlu: Yüzde 1.4

-Diğer: Yüzde 2.0

-Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 4.0