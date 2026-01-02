İngiltere Championship’in 25. haftasında Hull City, sahasında konuk ettiği Stoke City’ye 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Hull City’nin ligdeki yenilmezlik serisi sona erdi.

Karşılaşmanın tek golü 39. dakikada Robert Bozenik’ten geldi. Hull City forması giyen milli futbolcu Enis Destan, mücadeleye ilk 11’de başladı ve 72 dakika sahada kaldı.

Stoke City yenilgisiyle birlikte Hull City, ligde 41 puanda kaldı.

Hull City, bu maç öncesinde Championship’te oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak dikkat çeken bir form grafiği yakalamıştı. Ancak bu çıkış, Stoke City karşısında noktalanmış oldu.