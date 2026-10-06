Yıllarca bölgenin ana geçim kaynağı olan ancak ihracat krizi ve kısa raf ömrü gibi dezavantajlarıyla üreticisini üzen kiraz üretiminden vazgeçen aile, bahçelerindeki yabani erkek sumakları aşılayarak tamamen organik sumak üretimine yöneldi.
20 yıl sabretti şimdi paraya para demiyor: Kilosunu 900 TL'den satıyor
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, merhum Hazım Ak’ın 20 yıl önce başlattığı tarımsal mucize, bugün oğulları tarafından zirveye taşındı. Yabani olduğu için meyve vermeyen ve sadece tarlaları dolduran ürüne uyguladığı kemikli göz aşısıyla dünyada bir ilke imza atan Ak, bölgenin kaderini değiştirdi.Kaynak: İHA
Bugün Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından akademisyenlerin inceleme yapmak için akın ettiği bu örnek bahçelerde zorlu hasat mesaisi başladı.
Eylül ayında başlaması gereken ancak bu yıl mevsim yağışları nedeniyle ekim ayına sarkan hasat sürecinde, salkımların tam olgunluğa ulaşıp kırmızı-mor rengi alması büyük önem taşıyor.
Erken toplanan ürünlerin ekşisinin az ve renginin boz olduğunu belirten üreticiler, en yüksek ekonomik verimi almak için titizlikle çalışıyor.
Salkımından çekirdeğine kadar her parçası değerlendirilen saf yayla sumağı; başta Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa olmak üzere ülkenin dört bir yanından lezzet ustaları ve kebapçılar tarafından kapış kapış alınıyor.
"KİLOSU 800 İLE 900 TL'DEN ALICI BULUYOR"
Salkım halindeki ekşi suyu çıkarma işlemlerinden arta kalan kısımların bile toz sumak olarak değerlendirildiği bu özel ürün, bu yıl kilosu 800 ile 900 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.
Babasından yadigar kalan bu değerli mirası gururla yaşatan Naci Ak, atıl duran dağların ve bahçelerin doğru vizyonla nasıl büyük bir servet kaynağına dönüştüğünü gözler önüne serdi.