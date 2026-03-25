İstanbul’da çok sayıda konut projesine imza atan Metal Yapı’nın sahibi Ömer Saçaklıoğlu 2020 yılında yaşamını yitirmişti. Saçaklıoğlu’nun ölümü sonrası çocukları ile üvey anneleri arasında miras kavgası patlak verdi. Aile bireyleri 20 milyarı bulan mal varlığının paylaşımı konusunda mahkeme koridorlarına koşturuyor.

490 MİLYON BEDELLE SATIŞA ÇIKARILIYOR

Bankalardan çekilen krediler ise geri ödenmezken, bu bankalardan biri ise Ziraat Bankası oldu. Patronlar Kulisi’nden Ercan Öztürk’ün haberine göre; İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi, Ziraat Bankası’nın alacağından dolayı Saçaklıoğlu ailesinin Sarıyer Uskumruköy’de bulundan 21 bin metrekarelik arsasını 490 milyon bedelle satışa çıkarılıyor.

Toplamda 550 milyonu bulacak olan satış, 28 Mart 2025 tarihinde yapılacak. Açık artırmada arsaya alıcı çıkmazsa ikinci satış ise bir ay sonra gerçekleşecek. Arsanın imar durumu “Doğal Sit Koruma alanı” içerisinde bulunuyor.

20 MİLYARI BULAN MİRAS PAYLAŞIMI YÜZÜNDEN DAVALIK OLDU

Ziraat Bankası tarafından açılan davada, borçlular arasında Ömer Saçaklıoğlu’nun ikinci eşi Emine Saçaklıoğlu, kızı Özüm Saçaklıoğlu Bektaş, oğlu Ömer Faruk Saçaklıoğlu yer alıyor. Emine Saçaklıoğlu ile üvey çocukları 2020 yılında da 20 milyarı bulan miras paylaşımı yüzünden davalık olduğu biliniyordu.