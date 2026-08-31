-196 derecede uyanmayı bekleyen 500 insanın sırrı

İnsanlık tarihi boyunca kaçınılmaz bir gerçek olarak kabul edilen ölüm, günümüzde bazı çevreler tarafından geçici bir duraklama anı olarak değerlendiriliyor. ABD ve Rusya'daki özel tesislerde yasal olarak hayatını kaybetmiş 500'ü aşkın kişi, sıvı azot dolu çelik tanklarda uyanacakları günü bekliyor. İnsanların yanı sıra yüzlerce evcil hayvanın da dahil edildiği süreç için sırada bekleyen binden fazla kişi bulunuyor. Alcor Life Extension Foundation, Cryonics Institute ve KrioRus gibi merkezlerin başı çektiği bu sektörde tüm bedeni dondurmak 200 bin ila 250 bin dolar, sadece baş bölgesini dondurmak ise yaklaşık 80 bin dolara mal oluyor.