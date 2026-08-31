İnsanlık tarihi boyunca kaçınılmaz bir gerçek olarak kabul edilen ölüm, günümüzde bazı çevreler tarafından geçici bir duraklama anı olarak değerlendiriliyor. ABD ve Rusya'daki özel tesislerde yasal olarak hayatını kaybetmiş 500'ü aşkın kişi, sıvı azot dolu çelik tanklarda uyanacakları günü bekliyor. İnsanların yanı sıra yüzlerce evcil hayvanın da dahil edildiği süreç için sırada bekleyen binden fazla kişi bulunuyor. Alcor Life Extension Foundation, Cryonics Institute ve KrioRus gibi merkezlerin başı çektiği bu sektörde tüm bedeni dondurmak 200 bin ila 250 bin dolar, sadece baş bölgesini dondurmak ise yaklaşık 80 bin dolara mal oluyor.
-196 derecede uyanmayı bekleyen 500 insanın sırrı
Dünyanın farklı noktalarında yasal olarak ölü kabul edilen 500'den fazla insan, geleceğin tıbbına güvenerek bedenlerini -196 derecelik sıvı azot tanklarında dondurdu. Çelik depoların içindeki bu süreç, bilim dünyasında "gerçek bir umut mu yoksa pahalı bir kumar mı?" sorusunu tartışmaya açtı.Haber Merkezi
ZAMANLA YARIŞ VE CAMLAŞTIRMA TEKNOLOJİSİ
Hasta yasal olarak ölü ilan edildiği an, beynin oksijensiz kalmasını engellemek adına derhal kalp masajı başlatılarak beden buz banyosuna alınıyor. Standart dondurma işleminde hücre içi suyun buza dönüşüp hücre zarlarını tahrip etmesini önlemek amacıyla "camlaştırma" (vitrifikasyon) yöntemi kullanılıyor. Bedenin kanı tamamen boşaltılarak yerine tıbbi antifriz niteliğindeki kimyasallar pompalanıyor. Elektrik kesintilerinden etkilenmeyen vakumlu ve sıvı azotlu paslanmaz çelik tanklara baş aşağı yerleştirilen bedenler, -196 derecede koruma altına alınıyor.
BİLİM DÜNYASI ŞÜPHEYLE YAKLAŞIYOR
Bedenler çürümeden saklansa da ana akım bilim dünyası yönteme temkinli yaklaşıyor. Bugüne kadar dondurulduktan sonra hayata döndürülen hiçbir insan veya büyük memeli bulunmuyor. Sürece katılanların umudu, geleceğin nanoteknoloji, moleküler onarım ve doku mühendisliği çözümlerine dayanıyor. Yeniden uyanışın gerçekleşmesi için geleceğin tıbbının dondurma kaynaklı hücresel hasarı onarması, ölüme yol açan hastalığı tedavi etmesi ve bedeni gençleştirmesi gerekiyor. Beyindeki sinirsel bağlantıların ve hafızanın dondurucu soğukta korunup korunamayacağı konusu ise henüz kanıtlanamamış bir belirsizlik olarak öne çıkıyor.
ETİK VE HUKUKİ TARTIŞMALAR GÜNDEMDE
Teknik engeller aşıldığı takdirde bile uyanan kişileri etik ve hukuki krizler bekliyor. Yüzlerce yıl sonra gözlerini açan bir bireyin hafızası yerinde kalsa dahi, sevdiklerinin olmadığı ve kültürün değiştiği bir dünyada yaşayacağı uyum süreci büyük bir kimlik bunalımını beraberinde getirebilir. Yasal olarak ölmüş sayılan bu kişilerin miras ve evlilik haklarının ne olacağı tartışılırken, eleştirmenler sistemin ölüm korkusundan beslenen sahte bir umut ticareti olduğunu ve ölümsüzlük fikrinin zenginlere satılan bir ayrıcalığa dönüştürüldüğünü savunuyor.