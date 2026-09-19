YENİÇAĞ: ÖCALAN EVLENİP VİLLASINDA TERÖRİSTLERİ AĞIRLAYACAK!
19 Eylül Cumartesi günü: Gazeteler hangi manşetle çıktı?
Siyasetteki sıcak gelişmeler, ekonomideki son durum ve manşetlere taşınan kritik başlıklar... İşte 19 Eylül Cumartesi günü Türkiye'de gazete manşetleri...Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
1 11
KARAR: SAADET ZİNCİRİNİN FATURASI KİME
2 11
SÖZCÜ: DİPTEN ALIP TEPEDEN SATANLARA DA BAKIN
3 11
CUMHURİYET: ŞAİBELİ İŞLEMLER GÖZARDI EDİLDİ
4 11
NEFES: 525 MİLYARLIK FARKI KİM ÖDEYECEK?
5 11
BİRGÜN: ZAHMETE GEREK YOK SANDIĞI KADAR GİTSİN
6 11
KORKUSUZ: 826 MİLYARLIK FON SKANDALI BİLE BİLE LADES ÇIKTI!
7 11
DÜNYA: 890 MİLYON EUROLUK YATIRIM
8 11
TAVIR: MİLLETEN PARALARI TOPLADI, KRALLAT GİBİ YAŞADI
9 11
FOTOMAÇ: KARADENİZ’DE DÜELLO
10 11
FANATİK: KARADENİZ’DE DEV KAPIŞMA
11 11