ABD Başkanı Trump, yeniden seçilmesinin ardından geçen bir yılı aşkın sürece verdiği tartışmalı kararla ile dünya gündeminin üst sıralarında yer alıyor. Trump, bu süreçte ülke içinde göçmenlere karşı adeta savaş açarken son olarak ABD Başkanı Maduro’nun kaçırılarak New York’a getirildiği operasyonun emrini verdi. Bundan sonra hedefine Danimarka’ya bağlı özerk bölge Grönland’ı isteyen Trump, son olarak İran’a askeri müdahale tehdidinde bulundu.

Trump, hem ülke içinde hem de dünyanın farklı ülkelerinde büyük tepki çekerken bir grup ABD’linin yaptığı hamle büyük şaşkınlığa neden oldu.

New York Times gazetesinde yer alan habere göre Trump’ın altın kaplama heykeli yapıldı. Yaklaşık 4,5 metre yüksekliğindeki heykele ‘Don Colossus’ adı verildi. Ancak heykelin yapılma sebebi Trump’a duyulan sevgi değil.

Heykel, bir memecoinin pazarlama kampanyası çerçevesinde dikildi. ‘Patriot’ adlo memecoini destekleyen yatırımcılar 300 bin dolar (yaklaşık 13 milyon 51 bin lira) toplayarak heykeli yaptırdı. Proje kapsamında heykel, memecoin tanıtımı ve çevrim içi pazarlama faaliyetlerinde kullanıldı.

Heykelin Trump’a ait bir golf sahasında sergilenmesi ihtimali, projenin temel hedefleri arasında yer aldı. Proje organizatörleri, memecoinin kâr amacıyla değil heykel etrafındaki faaliyetleri finanse etmek için kullanıldığını belirtti.

PATRIOT’UN DEĞERİ DÜŞÜNCE ORTALIK KARIŞTI

2024 yılının sonlarında piyasaya çıkan ‘Patriot’ adlı memecoin, kısa süreli değer artışı yaşadı. Ancak coinin değeri sonrasında yüzde 90 düştü ve neredeyse tamamen eridi. Proje sürecinde heykelin fikri mülkiyet hakları ve ödemeler konusunda yatırımcılarla heykeltıraş arasında anlaşmazlık ortaya çıktı.

Heykeltıraş, hak bedelinin tamamı ödenmeden eserin teslim edilmeyeceğini bildirdi.

Öte yandan Trump ailesi söz konusu coin ile ilgili ticari bir çıkarlarının ve bağlantılarının olmadığını açıkladı.

Heykelin ne zaman ve nerede resmen sergileneceği henüz netleşmedi.