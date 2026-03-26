11 basın meslek örgütü, BirGün gazetesi Ankara temsilciliği önünde yaptıkları ortak açıklamada meslektaşlarının serbest bırakılmasını istedi.

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Deutsche Welle (DW) muhabiri Alican Uludağ ve BirGün muhabiri İsmail Arı için bir araya gelen gazeteciler, ifade özgürlüğüne yönelik kısıtlamalara tepki gösterdi.

Açıklamada, Dezenformasyon Yasası olarak bilinen düzenlemenin Meclis'teki görüşmeleri sırasında iktidar milletvekillerinin "bu düzenlemenin gazetecileri ilgilendirmediği" yönündeki beyanlarına vurgu yapıldı.

Meslek örgütleri ayrıca şu soruyu yöneltti: "Dezenformasyon Yasası çıkarken Meclis'te; 'Bu, gazetecileri ilgilendirmiyor, haberi engelleyen bir durum yok' yönünde açıklamalar yapan iktidar milletvekilleri bu tutuklamalar hakkında ne düşünüyor?"

Gözaltı süreçlerine ilişkin detayların paylaşıldığı metinde, BirGün muhabiri İsmail Arı'nın Ramazan Bayramı'nda aile ziyareti için gittiği Tokat'ta gece saatlerinde düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındığı ve Ankara'ya getirildikten sonra 24 saat içerisinde tutuklandığı kaydedildi. Benzer bir sürecin bir süre önce Alican Uludağ'ın onlarca polisle evinden gözaltına alınıp 22 saat sonra cezaevine gönderilmesinde de yaşandığı belirtildi.

'DÜŞMAN HUKUKUNDAN VAZGEÇİLMELİDİR'

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

Gazeteciler düşman değildir. Bu düşman hukukundan vazgeçilmelidir. Habere, haberciye saygı gösterilmelidir. Basın ve İfade Özgürlüğü’nü hedef alan bu adımların meşrulaştırılması ve normalleştirilmesi kabul edilemez. Mesleğimizin kriminalize edilmesine karşı çıkıyor, evrensel ilkeler ile halkın haber alma hakkı doğrultusunda gerçek ve güvenilir bilgiyi paylaşan meslektaşlarımızla dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.

Bildiriye imza atan kuruluşlar şu şekilde:

Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD), DİSK Basın-İş, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD), Gazeteciler Cemiyeti, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), KESK Haber-Sen, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) olarak bildirildi.