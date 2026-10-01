101 yıllık market zinciri tek tek mağazalarını kapatıyor

Market zinciri bu yıl Florida'daki 9 mağazasını yenilediğini açıklarken, eyalette yeni şubeler açmaya da devam ediyor. Böylece şirket, bazı bölgelerden çekilirken güçlü olduğu pazarlarda faaliyetlerini yoğunlaştırmayı planlıyor.

Kapanış kararları özellikle küçük yerleşim yerlerinde tam hizmet veren market seçeneklerinin azalmasına neden olurken, bazı eski Winn-Dixie mağazalarının Aldi'ye dönüştürülmesiyle bu bölgelerde market faaliyetlerinin devam etmesi bekleniyor.