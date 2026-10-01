Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 101 yıllık market zinciri tek tek mağazalarını kapatıyor

101 yıllık market zinciri tek tek mağazalarını kapatıyor

101 senelik market zinciri yeniden yapılanma kapsamında dört eyalette toplam 27 mağazasını kapatma kararı aldı. Şirket bir yandan mağaza ağını küçültürken, yaklaşık 220 eski şubesini Aldi'ye dönüştürmesi hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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101 yıllık market zinciri tek tek mağazalarını kapatıyor - Resim: 1

Winn-Dixie, 2026 senesi içinde Florida, Alabama, Louisiana ve Georgia'daki toplam 27 mağazasını kapattı.

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101 yıllık market zinciri tek tek mağazalarını kapatıyor - Resim: 2

220 MAĞAZA ALDİ’YE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Yaklaşık 220 eski Winn-Dixie ve Harveys mağazasının Aldi mağazalarına dönüştürülmesi ve dönüşümün 2027 senesinde tamamlanması hedefleniyor.

Şirketin ismi 2026 senesinin başında Southeastern Grocers'tan The Winn-Dixie Company olarak değiştirildi.

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101 yıllık market zinciri tek tek mağazalarını kapatıyor - Resim: 3

ABD'nin en köklü market zincirlerinden Winn-Dixie, tekrardan yapılanma sürecinde mağaza ağını küçültmeye karar verdi. 1925 yılından bu yana faaliyet gösteren şirketin 2026 senesi içinde dört eyalette toplam 27 mağazasını kapattığı veya kapatma kararı aldığı belirtildi.

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101 yıllık market zinciri tek tek mağazalarını kapatıyor - Resim: 4

27 MAĞAZA İÇİN KAPANIŞ KARARI

ABD'nin güney eyaletlerinde uzun senelerdir hizmet veren Winn-Dixie'nin Florida, Alabama, Louisiana ve Georgia'daki toplam 27 mağazası kapanış kararından etkilendi.

101 senelik geçmişe sahip zincir, son dönemde satın alma ve yeniden yapılanma süreçleriyle dikkat çekiyordu. Şirket, 2025 senesinde Alabama'daki faaliyetlerini sonlandırarak ağırlığını Florida ve Georgia'nın güneyine verme kararı almıştı. 2026 senesinin başında ise Southeastern Grocers olan şirket adı The Winn-Dixie Company olarak değiştirildi.

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101 yıllık market zinciri tek tek mağazalarını kapatıyor - Resim: 5

YÜZLERCE MAĞAZADA ALDI DÖNÜŞÜMÜ

Şirketin tekrardan yapılanma süreci sadece mağaza kapatmalarıyla sınırlı kalmadı. Alabama, Georgia, Louisiana ve Mississippi'deki bazı mağazalar satılırken, bazı şubelerin faaliyetlerine son verilmesi kararlaştırıldı.

Yaklaşık 220 eski Winn-Dixie ve Harveys mağazasının ise Aldi mağazalarına dönüştürülmesi hedefleniyor. Söz konusu dönüşüm sürecinin 2027 yılında tamamlanması bekleniyor.

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101 yıllık market zinciri tek tek mağazalarını kapatıyor - Resim: 6

REKABET YIPRATTI

Winn-Dixie'nin mağaza sayısını azaltmasının arkasındaki önemli sebeplerinden birinin ABD perakende sektöründeki sert rekabet olduğu ifade ediliyor.

Tüketicilerin Aldi ve Walmart gibi düşük fiyat politikasıyla öne çıkan zincirlere, diğer taraftan Trader Joe's ve Whole Foods gibi daha özel ürünlere odaklanan marketlere yönelmesi Winn-Dixie üzerindeki rekabet baskısını artırdı.

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101 yıllık market zinciri tek tek mağazalarını kapatıyor - Resim: 7

FLORIDA EYALETİNDE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Mağaza kapatmalarına karşın Winn-Dixie, tamamen küçülme stratejisi izlemiyor. Şirket, özellikle Florida'daki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

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101 yıllık market zinciri tek tek mağazalarını kapatıyor - Resim: 8

Market zinciri bu yıl Florida'daki 9 mağazasını yenilediğini açıklarken, eyalette yeni şubeler açmaya da devam ediyor. Böylece şirket, bazı bölgelerden çekilirken güçlü olduğu pazarlarda faaliyetlerini yoğunlaştırmayı planlıyor.

Kapanış kararları özellikle küçük yerleşim yerlerinde tam hizmet veren market seçeneklerinin azalmasına neden olurken, bazı eski Winn-Dixie mağazalarının Aldi'ye dönüştürülmesiyle bu bölgelerde market faaliyetlerinin devam etmesi bekleniyor.

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