Takvim yaprakları henüz 15 Temmuz 2016’yı göstermeden günler önce medyada FETÖ’cülerin bir kalkışma planladıkları yazıldı.

AKP’ye yakın Yeni Şafak Gazetesi bunlardan biriydi.

Güç kaybeden, köşeye sıkışan FETÖ’cüler, kimse ihtimal vermese de sahneye çıktı. Önce köprüyü tutular sonra TRT’yi… İnsanların üzerine ateş açtılar, bombalar attılar…

Türkiye ne yazık ki o kara 15 Temmuz gecesini yaşadı.

Ve 253 şehit verildi.

15 Temmuz’dan toprak altına girinceye kadar Fethullah Gülen, bu darbenin arkasında olmadığını savundu.

15 Temmuz’un karanlık ismi Adil Öksüz tespit edildi, peşine düşüldü.

Fethullah Gülen “Tanımam” dedi, birlikte görüntüleri çıktı.

FETÖ’cüler, ABD’de ve Avrupa’da “15 Temmuz’da biz yoktuk” lobisi yaptılar ama…

Artık tarih sayfasına bir itiraf eklendi.

‘KEMALİST ASKERDİM’ DİYECEKSİN DİYE TELKİNDE BULUNDULAR

15 Temmuz darbe girişiminde yer alan bir FETÖ’cü askeri personel, firari FETÖ’cü İsmail Sezgin’in canlı yayınına katıldı. FETÖ kalemlerinden Ahmet Dönmez de o yayındaydı.

FETÖ’cü asker, 15 Temmuz’u şöyle itiraf etti: