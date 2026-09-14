Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 10 bin TL’ye kiralık ev dönemi başladı: Ayrıntılar ortaya çıktı

10 bin TL’ye kiralık ev dönemi başladı: Ayrıntılar ortaya çıktı

İstanbul’da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen 15 bin kiralık sosyal konut projesinde başvurular bugün başladı. İlk etapta bin 71 konut 3 yıllığına kiraya verilecek. Başvurular 25 Eylül’e kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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10 bin TL’ye kiralık ev dönemi başladı: Ayrıntılar ortaya çıktı - Resim: 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İstanbul’da hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde başvurular bugün başladı.

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10 bin TL’ye kiralık ev dönemi başladı: Ayrıntılar ortaya çıktı - Resim: 2

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin sosyal konut da Türkiye’de ilk kez uygulanacak sistemle kiraya verilecek.

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Projenin ilk etabında bin 71 konut, şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek.

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10 bin TL’ye kiralık ev dönemi başladı: Ayrıntılar ortaya çıktı - Resim: 4

Konutların kira bedelleri aylık 10 bin liradan başlayacak. Konutlar bölge rayiçlerinin altında bedellerle kiralanacak.

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10 bin TL’ye kiralık ev dönemi başladı: Ayrıntılar ortaya çıktı - Resim: 5

İlçelere göre başlangıç kira bedelleri şöyle olacak:

1+1 konutlar: 10 bin TL

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2+1 konutlar: 12 bin TL

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3+1 konutlar: 15 bin TL

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4+1 konutlar: 18 bin TL

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BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLADI

Başvurular 25 Eylül’e kadar e-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) “Konut / İşyeri Başvuru” hizmetinden yapılacak.

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10 bin TL’ye kiralık ev dönemi başladı: Ayrıntılar ortaya çıktı - Resim: 10

Başvurulardan herhangi bir ücret alınmayacak.

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10 bin TL’ye kiralık ev dönemi başladı: Ayrıntılar ortaya çıktı - Resim: 11

Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören’de toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal’da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar’da 291, Arnavutköy’de ise 90 konut kiralanacak.

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10 bin TL’ye kiralık ev dönemi başladı: Ayrıntılar ortaya çıktı - Resim: 12

Konutların yeni hak sahipleri kurayla belirlenecek. İlk etapta ekim ayında bin 71 kiralık konutun anahtarının teslim edilmesi planlanıyor.

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10 bin TL’ye kiralık ev dönemi başladı: Ayrıntılar ortaya çıktı - Resim: 13

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Projeye başvurabilmek için aylık hane gelirinin 100 bin liranın altında olması ve başvuru sahibinin tapusunda başka bir konut bulunmaması gerekiyor.

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10 bin TL’ye kiralık ev dönemi başladı: Ayrıntılar ortaya çıktı - Resim: 14

Ayrıca başvuru sahiplerinin en az bir yıldır İstanbul’da ikamet etmesi şartı aranıyor.

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10 bin TL’ye kiralık ev dönemi başladı: Ayrıntılar ortaya çıktı - Resim: 15

Üzerinde konut tapusu bulunanlar projeye başvuramayacak. Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satanların da başvuruları kabul edilmeyecek.

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10 bin TL’ye kiralık ev dönemi başladı: Ayrıntılar ortaya çıktı - Resim: 16

Sosyal konut veya İlk Evim Arsa projeleri kapsamında asil ya da yedek aktif hak sahipliği bulunanlar da kampanyadan yararlanamayacak.

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10 bin TL’ye kiralık ev dönemi başladı: Ayrıntılar ortaya çıktı - Resim: 17

65 yaş üzerindekiler hariç başvuru sahiplerinin evli olması gerekiyor. Kampanyada alt gelir grupları ve sosyal yardım alan vatandaşlara da kontenjan ayrıldı.

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10 bin TL’ye kiralık ev dönemi başladı: Ayrıntılar ortaya çıktı - Resim: 18

BAŞVURU SONUCU E-DEVLET'TEN TAKİP EDİLECEK

Başvuruda bulunan vatandaşlar, başvurularının kabul edilip edilmediğini e-Devlet üzerinden TOKİ hizmetleri arasında yer alan “Konut / İşyeri Başvuru” menüsünden takip edebilecek.

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10 bin TL’ye kiralık ev dönemi başladı: Ayrıntılar ortaya çıktı - Resim: 19

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da İstanbul’daki kiralık konut projesine ilişkin Ataşehir’deki örnek dairelerin görüntülerini paylaşarak başvuruların başlayacağını duyurdu.

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