10 bin TL’ye kiralık ev dönemi başladı: Ayrıntılar ortaya çıktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İstanbul’da hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde başvurular bugün başladı.
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İstanbul’da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen 15 bin kiralık sosyal konut projesinde başvurular bugün başladı. İlk etapta bin 71 konut 3 yıllığına kiraya verilecek. Başvurular 25 Eylül’e kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.Kaynak: Haber Merkezi
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin sosyal konut da Türkiye’de ilk kez uygulanacak sistemle kiraya verilecek.
Projenin ilk etabında bin 71 konut, şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek.
Konutların kira bedelleri aylık 10 bin liradan başlayacak. Konutlar bölge rayiçlerinin altında bedellerle kiralanacak.
İlçelere göre başlangıç kira bedelleri şöyle olacak:
1+1 konutlar: 10 bin TL
2+1 konutlar: 12 bin TL
3+1 konutlar: 15 bin TL
4+1 konutlar: 18 bin TL
BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLADI
Başvurular 25 Eylül’e kadar e-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) “Konut / İşyeri Başvuru” hizmetinden yapılacak.
Başvurulardan herhangi bir ücret alınmayacak.
Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören’de toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal’da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar’da 291, Arnavutköy’de ise 90 konut kiralanacak.
Konutların yeni hak sahipleri kurayla belirlenecek. İlk etapta ekim ayında bin 71 kiralık konutun anahtarının teslim edilmesi planlanıyor.
KİMLER BAŞVURABİLECEK?
Projeye başvurabilmek için aylık hane gelirinin 100 bin liranın altında olması ve başvuru sahibinin tapusunda başka bir konut bulunmaması gerekiyor.
Ayrıca başvuru sahiplerinin en az bir yıldır İstanbul’da ikamet etmesi şartı aranıyor.
Üzerinde konut tapusu bulunanlar projeye başvuramayacak. Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satanların da başvuruları kabul edilmeyecek.
Sosyal konut veya İlk Evim Arsa projeleri kapsamında asil ya da yedek aktif hak sahipliği bulunanlar da kampanyadan yararlanamayacak.
65 yaş üzerindekiler hariç başvuru sahiplerinin evli olması gerekiyor. Kampanyada alt gelir grupları ve sosyal yardım alan vatandaşlara da kontenjan ayrıldı.
BAŞVURU SONUCU E-DEVLET'TEN TAKİP EDİLECEK
Başvuruda bulunan vatandaşlar, başvurularının kabul edilip edilmediğini e-Devlet üzerinden TOKİ hizmetleri arasında yer alan “Konut / İşyeri Başvuru” menüsünden takip edebilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da İstanbul’daki kiralık konut projesine ilişkin Ataşehir’deki örnek dairelerin görüntülerini paylaşarak başvuruların başlayacağını duyurdu.