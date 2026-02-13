Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), vergi düzenlemelerini içeren 7566 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

TBMM'de kabul edilen kanun ile ilgili başvuru dilekçesi, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın tarafından AYM'ye sunuldu. Başvurudan sonra milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle beraber açıklama yapan Günaydın, itiraz gerekçelerini yurttaşlarla paylaştı.

Günaydın, AKP tarafından düzenlenen bir vergi yasasının, emekçilere ve toplumun en alt kesimlerine yeni yükler getirilmesi anlamına geldiğini ifade etti.

Günaydın, 2026 yılının bütçesinin yüzde 89'unun vergilerden oluşurken ve bu bütçede 2 trilyon 756 milyar TL faiz ödemesi varken, bu gerçeklere rağmen yeni bir vergi yasası geldiğini belirtti.

"VERGİLERE EK YENİ HARÇLAR GELİYOR"

Günaydın; vergilere ek olarak bazı meslek gruplarından 10 bin liradan başlayıp 50 bin liraya kadar ulaşan oranlarda harç alınabileceğini ifade etti.

"Bununla iki önemli iş yapılıyor” diyen Günaydın, “Birincisi toplumun en alt kesimi olarak tanımlanabilecek meslek grupları; örneğin tarım ve orman işçilerine, ev temizliğine giden insanlara, kapıcılara, dolmuş ve taksi şoförlerine, gebe kadınlarına yurt dışında okumaya giden öğrencilere yönelik prim ve borçlanma oranları artırılıyor. Yani bunlara deniliyor ki; 'Senin kazancından ben daha fazla vergi alacağım.' Bunun dışında da doktorlar, diş hekimleri, veteriner hekimler, emlakçılar ve kuyumculara yönelik de yeni harç getiriliyor.

Yurttaşlarımızın daha iyi anlaması için söyleyeyim; vergi, beyana göre veya denetleme sonucunda ortaya çıkan veriye göre alınabilir. Kar edilir, tahakkuk ettirilir. Şimdi deniliyor ki, 'Bu vergileri vereceksin. Ama bunun yanında ben senden 10 bin liradan başlayıp 50 bin liraya kadar çıkan harç alacağım.' Bunun adı harç ama siz bunu haraç olarak da okuyabilirsiniz” sözlerini sarf etti.

"YENİ VERGİ GETİRENLER KİMİN VERGİLERİNİ SİLİYOR"

Günaydın, yeni düzenleme ile toplumun çalışan ve en zor geçinen kesimlerine yeni vergiler getirildiğini belirtti. Günaydın sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yeni vergileri getirenler acaba kimlerin vergilerini siliyorlar. 2013-2024 yılları arasında 2 milyar 890 milyon TL düzeyinde vergiyi sildiler. 6 milyar civarında da vergi cezasını sildiler. Yani geçtiğimiz 11 yıl boyunca vergi aslı ve cezası toplamı olmak üzere 8 milyar 909 milyon TL kamu alacağından vazgeçmiş bir AKP hükümetinden bahsediliyor. Ancak bu buzdağının yalnızca görünen yüzüdür. Vergi harcamaları adı altında çeşitli muafiyetlerle, istisnalarla ve indirimlerle yalnızca 2026 yılı bütçesinde vazgeçilen vergi oranı 3,5 trilyon TL'ye dayanmaktadır. Yani bir taraftan sermayenin, şirketlerin vergi alacaklarından vazgeçeceksin, borçlarını sileceksin, cezalarını affedeceksin; diğer tarafta ise emeği ile geçinmek isteyenlere yükleneceksin."