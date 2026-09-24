Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Zidane maç öncesi Arda Güler'i övdü: Mbappe oynayacak mı?

Zidane maç öncesi Arda Güler'i övdü: Mbappe oynayacak mı?

Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Türkiye karşılaşması öncesinde Arda Güler'e övgüler yağdırdı. Türk taraftarların oluşturacağı atmosfere dikkat çeken Fransız teknik adam, Kylian Mbappe'nin durumuyla ilgili de konuştu.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Zidane maç öncesi Arda Güler'i övdü: Mbappe oynayacak mı? - Resim: 1

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Fransa'yı konuk edecek.

Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.

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Zidane maç öncesi Arda Güler'i övdü: Mbappe oynayacak mı? - Resim: 2

Karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenleyen Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Türkiye'nin gücünden Arda Güler'e, Kylian Mbappe'nin durumundan Türk taraftarların oluşturacağı atmosfere kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

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Zidane maç öncesi Arda Güler'i övdü: Mbappe oynayacak mı? - Resim: 3

'MBAPPE'NİN OYNAMASINI UMUYORUM'

Zidane'ın açıklamaları şu şekilde:

"Zidane oyunu diye bir şey yok. Tek bir doğru oyun planı var o da kazanmak. Yarın herkes Fransa Milli Takımı’nı görecek.

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Zidane maç öncesi Arda Güler'i övdü: Mbappe oynayacak mı? - Resim: 4

Karşımızda Türk Milli Takımı bizi bekliyor. Umarım yarın çok güzel bir maç olacak. Mbappe'nin yarın bir şekilde oynamasını umuyorum."

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Zidane maç öncesi Arda Güler'i övdü: Mbappe oynayacak mı? - Resim: 5

'ARDA GÜLER, ÇOK ÇOK İYİ'

"Arda Güler, çok çok iyi bir oyuncu. Real Madrid’de oynadığı için seviniyorum.

Türkiye çok güçlü bir takım. Dünya Kupası'nda gruplarda elenmesi beklenmedik bir durumdu."

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Zidane maç öncesi Arda Güler'i övdü: Mbappe oynayacak mı? - Resim: 6

"Yarın bize problem yaratacaklardır. Yarın bizi çok zor bir maç bekliyor. Türk taraftarlar çok ateşli. Buna göre hazırlandık. Umarım çok güzel bir maç olur."

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Zidane maç öncesi Arda Güler'i övdü: Mbappe oynayacak mı? - Resim: 7

FRANSA HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Fransa Milli Takımı Zinedine Zidane yönetiminde Kocaeli Stadyumu'nda yaptığı son antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

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Zidane maç öncesi Arda Güler'i övdü: Mbappe oynayacak mı? - Resim: 8

Antrenman, Zidane'ın oyuncularıyla konuşmasının ardından başladı. İdmanın basına açık bölümünde ısınma, koşu ve pas çalışması yapıldı.

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Zidane maç öncesi Arda Güler'i övdü: Mbappe oynayacak mı? - Resim: 9

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

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