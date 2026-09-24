Zidane maç öncesi Arda Güler'i övdü: Mbappe oynayacak mı?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Fransa'yı konuk edecek.
Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Fransa'yı konuk edecek.
Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.
Karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenleyen Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Türkiye'nin gücünden Arda Güler'e, Kylian Mbappe'nin durumundan Türk taraftarların oluşturacağı atmosfere kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.
'MBAPPE'NİN OYNAMASINI UMUYORUM'
Zidane'ın açıklamaları şu şekilde:
"Zidane oyunu diye bir şey yok. Tek bir doğru oyun planı var o da kazanmak. Yarın herkes Fransa Milli Takımı’nı görecek.
Karşımızda Türk Milli Takımı bizi bekliyor. Umarım yarın çok güzel bir maç olacak. Mbappe'nin yarın bir şekilde oynamasını umuyorum."
'ARDA GÜLER, ÇOK ÇOK İYİ'
"Arda Güler, çok çok iyi bir oyuncu. Real Madrid’de oynadığı için seviniyorum.
Türkiye çok güçlü bir takım. Dünya Kupası'nda gruplarda elenmesi beklenmedik bir durumdu."
"Yarın bize problem yaratacaklardır. Yarın bizi çok zor bir maç bekliyor. Türk taraftarlar çok ateşli. Buna göre hazırlandık. Umarım çok güzel bir maç olur."
FRANSA HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
Fransa Milli Takımı Zinedine Zidane yönetiminde Kocaeli Stadyumu'nda yaptığı son antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Antrenman, Zidane'ın oyuncularıyla konuşmasının ardından başladı. İdmanın basına açık bölümünde ısınma, koşu ve pas çalışması yapıldı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.