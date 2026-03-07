ABD ve İsrail, İran doğru bir askeri strateji uygulayınca çaresiz kaldı. İsrail, Türkiye’ye, Azerbaycan’a ve Kıbrıs Rum Kesimi’ne füzeler atıp İran atmış gibi göstererek, kendilerine destekçi bulmaya çalışıyor. Yine Suudi Arabistan ve Körfez ilkelerinde bazı noktaları da İsrail’in bombaladığı böylece bu ülkeleri de İran’a saldırtmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Tabii savaş hiledir. İsrail’in bunları yapması, savaşın gerçeği sayılabilir de İran, “Türkiye ve Azerbaycan’a biz füze göndermedik. Bu, İsrail’in oyunudur” diye açıklama yaptığı halde, içerde hala İran’a karşı kışkırtıcılık yapanlar var.

Bu savaşın tek bir faydası oldu! Hemen hemen her ülkede siyasilerin, ideolojik grup ve medya mensuplarının, kısacası ilgili herkesin gerçek karakterini ortaya çıkardı!

***

İran Telaviv’e füze yağdırırken İsrail, Beyrut’u bombalıyordu! Çünkü İran da Hizbullah kartını sahaya sürdü...

ABD de İran’ı içerde meşgul etmek için Irak, Suriye ve İran’daki Kürt örgütlerini kullanmaya çabalıyor.

Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ederken, ABD'nin Ukrayna'dan İran SİHA’ları konusunda yardım istediğini açıkladı. Zelenskiy, "ABD'den Orta Doğu bölgesinde İran SİHA’larına karşı koruma konusunda özel destek talebi aldık. Gerekli araçları sağlamak ve gerekli güvenliği garanti edebilecek Ukraynalı uzmanların hazır bulunmasını için talimat verdim. Ukrayna, güvenliğimizi sağlamaya ve halkımızın hayatını korumaya yardımcı olan ortaklarına yardım eder" dedi.

Ukrayna’nın, Rusya’nın kullandığı İran SİHA’larına karşı mücadelede tecrübesi var.

İyi de daha dün Trump, bu Zelenskiy’i canlı yayında aşağılamamış mıydı?

***

Bütün bu gelişmeleri birlikte değerlendirirsek, ABD ve İsrail’in İran’a karşı yaptıkları askeri yığınağın sonuç alamayacağını anladığı ve bu sebeple, Arap ülkeleriyle, Türkiye ve Azerbaycan’ı yanlarına çekmek için beceriksiz adımlar attığını görürüz. Ukrayna’dan yardım istemek de çaresizliğin itirafı...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran’ın Körfez ülkelerindeki Amerikan hedeflerine saldırmasını, çok yanlış bulduğunu söylemişti. Oysa İran, öncelikle bu ülkelerdeki Amerikan radarlarını kullanılamaz hale getirdi. Bu da iyi planlanmış bir operasyondu ve çok da başarılı oldu. ABD, bu ülkelerdeki bütün askeri tesislerini olduğu gibi bırakmak zorunda kaldığı gibi personelini de çekiyor... Bunların yeniden kurulması mümkün olacak mı; onu savaşın gidişatı belirleyecek.

***

ABD ve İsrail, nükleer güç sahibidir ve bu güvenle hareket ediyorlar ama gerçekte kendi iktidarlarını kurtarmak için İslam dünyasını kan ve ateşe boğan kişiler tarafından yönetiliyorlar. Elbette ABD ve İsrail’in önceden planlanmış büyük stratejileri, projeleri de var ama bütün çabaları, kendi güçlerini tüketmeye yaradı. Birkaç gün içinde İran’a karşı rezil oldular. Böyle giderse, Çin karşısında ne yapabilecekleri de sorgulanacak.

ABD, bütün askeri varlığının üçte birini bölgeye yığarak, saldırının ilk günü İran’ın lider kadrosunu ve komutanlarını yok ettiği halde ciddi bir sonuç alamadı. İran’ın füze rampalarını tek tek yok etseler bile ülkenin direncini kıramayacakları da anlaşıldı.

***

İspanya’nın Başbakan Pedro Sanchez’in şahsında bu saldırıya karşı gösterdiği duruş, Avrupa’nın geri kalanını da biraz cesaretlendirmiş olmalı ki alçak perdeden de olsa ses çıkarmaya başladılar. Almanya Başbakanı Friedrich Merz bile, “ABD’nin bir savaş stratejisi yok” dedi... Vardı ama stratejiyi yanlış kurguladılar...

İran ise “mozaik savunma” adını verdiği bir askeri strateji uyguladı. Ordusunu ve teknolojik kapasitesini ülke coğrafyasına yaydı. Hani, Bilge Kağan, “Düşmanın gücü karşısında Türk ordusu mahvolacaktı, orduyu yayarak düşmana karşı koydum” diyor ya, tıpkı onun gibi... Amerikan ordusu ise yerleşik üslerde kabak gibi durarak İran füzelerini bekledi...

Trump da İran SİHA’larına karşı çare bulamayınca, Zelenskiy’den yardım istedi...