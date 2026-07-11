'Zararı var' efsanesi çöktü: Yemekte bunu yapmak sağlıklıymış

Elbette bu sürecin tamamen lehinize işlemesi için küçük bir kullanım kılavuzu var. Buradaki gizli kelime

"yudumlamaktır". Suyu, lokmaları çiğnemeden yutmak için bir kaçış yolu ya da "itici güç" olarak kullanmamak gerekir.

Doğru olan, lokmaları iyice çiğnemek ve aralarda küçük yudumlar almaktır. Ayrıca buz gibi su yerine oda

sıcaklığında su tercih etmek mide kaslarını rahatlatır. Sadece ileri derece reflü veya mide fıtığı olan kişilerin, mide hacmini sıvı dahil hiçbir şeyle aşırı doldurmaması önerilir; bu tarz özel rahatsızlığı olanlar sıvıyı yemekten biraz önce veya sonra tüketerek mide kapaklarındaki baskıyı azaltabilirler.