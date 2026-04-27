UAEA'nın sosyal medya hesabından Zaporijya Nükleer Santrali'nde bu sabah yaşanan gelişmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "UAEA, Zaporijya Nükleer Santrali'nden, bu sabah santral arazisi yakınlarındaki nakliye atölyesinde bir dron saldırısı sonucu bir şoförün hayatını kaybettiği bilgisini aldı." ifadelerine yer verildi.

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, yaptığı açıklamada nükleer santrallere veya bunların yakınlarına yönelik saldırıların nükleer güvenliği tehlikeye atabileceği ve kesinlikle gerçekleşmemesi gerektiğini yineledi.

Grossi, UAEA'nın sahadaki ekibinin olayı inceleyeceğini aktardı.