Yüzyıllardır bitkisel karışımlardan modern farmasötik formüllere kadar geniş bir yelpazede sunulan öksürük ilaçları, modern tıbbın en çok tartışılan konularından biri haline geldi. Özellikle kış aylarında tüketimi zirve yapan bu ilaçların, öksürüğü kesmekte ne kadar başarılı olduğu konusunda uzmanlar kritik uyarılarda bulundu.

BİLİMSEL VERİLER NE DİYOR?

Amerikan Göğüs Hastalıkları Koleji (CHEST) tarafından yayımlanan kapsamlı raporlar, tezgah üstü (OTC) satılan pek çok öksürük şurubunun, öksürüğün süresini veya şiddetini azalttığına dair yeterli kanıt bulunmadığını gösterdi.

Yapılan klinik deneylerde, şekerli bir sıvıdan ibaret olan plasebo grupları ile ilaç kullanan gruplar arasında iyileşme hızı açısından kayda değer bir fark gözlemlenmedi.

UZMANLARDAN ÇARPICI DEĞERLENDİRMELER

Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Georgetown Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Aile Hekimliği Profesörü Dr. Ranit Mishori, bu ilaçların çoğunun içerdiği etken maddelerin yetişkinlerde etkisiz olduğunu vurguladı.

Mishori, "Birçok öksürük ilacı, beyindeki öksürük merkezini baskılamaya çalışan dekstromeforman içerir; ancak veriler bu maddelerin soğuk algınlığı kaynaklı öksürüklerde istatistiksel olarak anlamlı bir fayda sağlamadığını kanıtladı" ifadesini kullandı.

Londra Imperial College Solunum Yolu Enfeksiyonları Bölümü'nden Prof. Dr. Peter Openshaw ise güvenlik risklerine dikkat çekti. Openshaw, özellikle çocuklarda bu tür ilaçların kullanımının kalp ritim bozuklukları ve nörolojik yan etkilere yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Uzman, vücudun savunma mekanizması olan öksürüğün yapay yollarla durdurulmasının, akciğerlerdeki mukusun atılmasını engelleyerek iyileşme sürecini uzatabileceğini belirtti.

KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Araştırmalar, öksürük şurubu kullanımında en büyük hatanın "doz aşımı" ve "yanlış kombinasyon" olduğunu işaret etti. Uzmanlar şu noktaların altını çizdi:

İçerik Çakışması: Birçok soğuk algınlığı ilacı aynı zamanda ağrı kesici (parasetamol) içerdiği için, hastaların farkında olmadan yüksek dozda ilaç aldığı tespit edildi.

Altta Yatan Neden: Öksürüğün sadece bir belirti olduğu, asıl nedenin astım, reflü veya bakteriyel bir enfeksiyon olabileceği hatırlatıldı.