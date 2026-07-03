Yüzyılın Konut Projesi’nde yeni dönem: İlk kura Adıyaman’da çekiliyor

Proje kapsamında sadece konutlar değil, sosyal yaşam alanları da inşa edilecek. 500 mahalle konağı ve 500 cami ile birlikte; aile sağlığı merkezleri, anaokulları, spor alanları, el sanatları atölyeleri ve misafirhaneler de yeni yaşam alanlarının parçası olacak.

TOKİ, 2003 yılından bu yana yürüttüğü sosyal konut projeleriyle Türkiye genelinde 1 milyon 767 bin konut üretmiş ve milyonlarca vatandaşı güvenli yaşam alanlarına kavuşturmuş durumda.