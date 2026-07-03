Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ tarafından yürütülen projeye 5 milyonu aşkın geçerli başvuru yapılarak rekor kırıldı.
Yüzyılın Konut Projesi’nde yeni dönem: İlk kura Adıyaman’da çekiliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan “Yüzyılın Konut Projesi” yeni bir aşamaya geçti. 500 bin sosyal konut için hak sahiplerini belirleyecek kura süreci bugün Adıyaman’da başlıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’nin 81 ilinde inşa edilecek 500 bin konut için hak sahipliği kuraları 27 Nisan 2026’da tamamlanmıştı. Şimdi ise vatandaşların hangi etapta ve hangi dairede yer alacağını belirleyecek yeni kura süreci başlıyor.
İlk kura çekimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla Adıyaman’da gerçekleştirilecek. İhalelerin tamamlanmasının ardından diğer illerde de kura süreci devam edecek ve ardından satış sözleşmeleri imzalanacak.
PROJE 2028'DE TAMAMLANACAK
Bakan Kurum, projenin 2028 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, sosyal konut seferberliğinin kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. Projenin, hem konut arzını artırarak kira fiyatlarını dengeleyeceği hem de vatandaşlara güvenli yaşam alanları sunacağı vurgulandı.
Proje kapsamında 1+1 ve 2+1 konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânıyla satışa sunulacak. Konutların önemli bir bölümü 55, 65 ve 80 metrekarelik dairelerden oluşacak. Taksitlerin İstanbul’da 7.313 TL’den, Anadolu illerinde ise 6.750 TL’den başlaması planlanıyor.
İstanbul özelinde ayrıca 15 bin kiralık sosyal konut modeli hayata geçirilecek. Üç yıl süreyle kiralanacak bu konutlar, piyasa fiyatlarının altında bedellerle dar gelirli vatandaşlara sunulacak. Kiralama sürecinin Eylül ayında başlaması bekleniyor.
Proje kapsamında sadece konutlar değil, sosyal yaşam alanları da inşa edilecek. 500 mahalle konağı ve 500 cami ile birlikte; aile sağlığı merkezleri, anaokulları, spor alanları, el sanatları atölyeleri ve misafirhaneler de yeni yaşam alanlarının parçası olacak.
TOKİ, 2003 yılından bu yana yürüttüğü sosyal konut projeleriyle Türkiye genelinde 1 milyon 767 bin konut üretmiş ve milyonlarca vatandaşı güvenli yaşam alanlarına kavuşturmuş durumda.