Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Öğretmen Hatıra Ormanı ve Şehit Öğretmenler Anıtı'nı ziyaret etti.

Burada İstanbul ve Kahramanmaraş'taki okullara yönelik saldırılarda hayatını kaybeden Öğretmenler Fatma Nur Çelik ve Ayla Kara için oluşturulanlar başta olmak üzere tüm anıtları tek tek gezen Tekin, öğrenciler eşliğinde karanfiller bırakarak “Öğretmenlerimiz, maarif davamızın sancaktarları, eğitim sistemimizin temel taşlarıdır. Bu büyük milletin evlatlarına hizmet ederken şehadete eren eğitim ordumuzun kahramanları şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum” dedi.

Bakan Yusuf Tekin’in okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözleri ise şöyleydi:

“Devlet ile millet arasındaki kucaklaşmanın güçlendiği dönemlerde karanlık yapılar, bundan rahatsız olan yapılar, hemen devreye giriyorlar ve bu birlikteliği ortadan kaldıracak, zayıflatacak provokatif şeyler yapıyorlar.”

Peki, kim bu provokatörler?

İstanbul, Arnavutköy’deki camide saldırgan için “Atatürkçüdür zaten!” diyenler mi?

CAMİDEKİ “ATATÜRKÇÜDÜR ZATEN!” SÖZLERİ

Okul saldırılarının ardından Türkiye yas tuttu, gözyaşı döktü ve yeniden okullara dönüşle birlikte milyonlarca öğrenci ve veli saldırıları lanetledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu saldırılarla ilgili “siyaseten değerlendirilmemesi” uyarısı yaptı. Kamuoyu gündemine de bu yönde bir tartışma gelmedi.

Ancak sosyal medyaya çok tepki çeken bir video düştü.

Sosyal medyada “Suleyhan” adıyla bilinen bir yayıncı, İstanbul’un boğaza nazır semti Arnavutköy’deki bir camiden canlı yayın yaptı. Bu canlı yayın sırasındaki dikkat çeken bir konuşmaya büyük tepki çekti.

Camide konuşanlardan biri okula saldırıp bir öğretmen ve 8 öğrencinin canına kıyan silahlı saldırgan için “Atatürkçüdür zaten” diyordu.

Bu video “Tekirdağ Haberler” adlı sosyal medya hesabından üzerinden yayınlandı ve tepkiler yükseldi.

Türkiye okul saldırılarına kaşı tek yürek olup milyonlarca öğrenciyi daha güvende tutmak için elini taşın altına koyarken “Atatürkçüdür zaten” diyenler, herhalde Bakan Yusuf Tekin’in “provokatörler” diyerek işaret ettiği kimseler olabilir!