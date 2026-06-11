Rekabet soruşturmasında karar çıktı: Lastik devlerine rekor ceza

Cezanın gerekçesinin ayrıca kendilerine tebliğ edileceğini belirten Brisa, cezanın süresi içerisinde ödenmesi halinde yüzde 25'lik indirimden faydalanılabileceğini hatırlatarak, soruşturmayla ilgili finansal tablolarında 392 milyon lira karşılık ayırdıklarını kaydetti:

"Söz konusu soruşturma neticesinde, Rekabet Kurumu tarafından, kısa karar yazısı ile Şirketimize toplam 1.019.069.577 TL idari para cezası verilmesine karar verildiği ve gerekçeli kararın ayrıca tebliğ edileceği bildirilmiştir.

Söz konusu idari para cezası, gerekçeli kararın tebliğini takiben süresi içerisinde ödenmesi durumunda, %25 oranında indirim uygulanarak 764.302.183 TL olarak ödenebilecektir. Söz konusu soruşturma ile ilgili olarak finansal tablolarımızda halihazırda 392 milyon TL tutarında karşılık ayrılmış bulunmaktadır."