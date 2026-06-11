Rekabet Kurumu'nun otomotiv sektöründe lastik üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren şirketlere yönelik yürüttüğü soruşturmada, Brisa ve Goodyear'a verilen idari para cezaları netleşti. Kurum, Brisa'ya 1 milyar lirayı aşan, Goodyear'a ise 672 milyon lirayı aşan ceza uygulanmasına karar verdi.
Rekabet soruşturmasında karar çıktı: Lastik devlerine rekor ceza
Rekabet Kurumu'nun lastik sektörüne yönelik yürüttüğü kapsamlı soruşturmada cezalar belli oldu. Brisa'ya 1 milyar lirayı aşan, Goodyear'a ise 672 milyon liralık idari para cezası kesildi. Şirketler KAP'a yaptıkları açıklamalarla kararın detaylarını ve izleyecekleri hukuki süreci duyurdu.Kaynak: Diğer
SÜREÇ MART 2024'TE BAŞLADI
Rekabet Kurumu, Mart 2024'te otomotiv lastiği sektöründe faaliyet gösteren şirketler hakkında ön araştırma başlattı. İncelemelerde; rakip firmalar arasında rekabete hassas bilgi paylaşımı, rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar, yeniden satış fiyatlarının belirlenmesi, bölge ve müşteri paylaşımı ile münhasırlık uygulamaları ve bayilere getirilen rekabet etmeme yükümlülükleri mercek altına alındı.
Yapılan değerlendirmelerde elde edilen bulguların ciddi ve yeterli bulunması üzerine Rekabet Kurulu, 5 Aralık 2024 tarihinde soruşturma açılmasına karar verdi.
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Goodyear Lastikleri T.A.Ş., soruşturma süreciyle ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama gönderdi.
BRİSA'YA 1 MİLYAR LİRA CEZA
Brisa, soruşturma sonucunda Rekabet Kurumu tarafından kendilerine toplam 1 milyar 19 milyon 69 bin 577 lira idari para cezası verildiğini kaydetti.
Cezanın gerekçesinin ayrıca kendilerine tebliğ edileceğini belirten Brisa, cezanın süresi içerisinde ödenmesi halinde yüzde 25'lik indirimden faydalanılabileceğini hatırlatarak, soruşturmayla ilgili finansal tablolarında 392 milyon lira karşılık ayırdıklarını kaydetti:
"Söz konusu soruşturma neticesinde, Rekabet Kurumu tarafından, kısa karar yazısı ile Şirketimize toplam 1.019.069.577 TL idari para cezası verilmesine karar verildiği ve gerekçeli kararın ayrıca tebliğ edileceği bildirilmiştir.
Söz konusu idari para cezası, gerekçeli kararın tebliğini takiben süresi içerisinde ödenmesi durumunda, %25 oranında indirim uygulanarak 764.302.183 TL olarak ödenebilecektir. Söz konusu soruşturma ile ilgili olarak finansal tablolarımızda halihazırda 392 milyon TL tutarında karşılık ayrılmış bulunmaktadır."
GOODYEAR'A TOPLAM 672,3 MİLYON LİRA CEZA
Goodyear Lastikleri T.A.Ş. da Rekabet'in verdiği cezaya ilişkin bilgiler paylaştı. Goodyear, soruşturma sonucunda üç ayrı suçtan toplam 672,3 milyon TL idari para cezasına çarptırıldı.
'Fiyat Davranışları', 'Bölge ve Müşteri Kısıtlamaları' ve 'İş Gücü Piyasası İhlalleri' başlıkları adı altında verilen cezanın kendilerine tebliğ edilmesinin ardından yasal hakların kullanılacağı belirtildi.
Goodyear'ın KAP açıklaması ise şöyle:
"Goodyear'ın da aralarında bulunduğu bazı lastik üreticilerinin fiyat davranışlarına ilişkin olarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal eden uyumlu eylem içerisinde bulundukları iddiasıyla Şirketimiz hakkında 336.146.349,21 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına;
Goodyear'ın bayi ağı içerisinde belirli bölge ve/veya müşteri kısıtlamaları uyguladığı iddiasıyla 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği değerlendirilerek Şirketimiz hakkında 168.073.174,61 TL tutarında ilave idari para cezası uygulanmasına;
Goodyear'ın da aralarında bulunduğu bazı teşebbüslerin iş gücü piyasasında rekabete aykırı bilgi değişiminde bulundukları ve/veya çalışan ayartmama anlaşmalarına taraf oldukları iddiasıyla Şirketimiz hakkında 168.073.174,61 TL tutarında ilave idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Gerekçeli kararın Şirketimize tebliğinin ardından karar değerlendirilecek olup, yetkili mahkemeler nezdinde yargı yoluna başvurulması da dahil olmak üzere tüm yasal haklar kullanılacaktır. İdari para cezaları ise gerekçeli kararın tebliğini takiben, ilgili mevzuat uyarınca öngörülen %25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak yasal süresi içerisinde ödenebilecektir."
HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILAN 17 ŞİRKET
Rekabet Kurumu, Aralık 2024'te sektördeki 17 şirket hakkında soruşturma başlatmıştı. Söz konusu soruşturmada yer alan otomotiv lastiği sektöründe üretici, distribütör ve bayi olarak faaliyet gösteren şirketler şöyle:
"Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ, Michelin Lastikleri Ticaret AŞ, Otomotiv Lastikleri Tevzi AŞ, Abdulkadir Özcan Otom. Lastik. San. Tic. AŞ, Pirelli Otomobil Lastikleri AŞ, Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler AŞ, Goodyear Lastikleri Türk AŞ, Hankook Lastikleri AŞ, Özcanlar Lastik San. ve Tic. Ltd. Şti, Kardeşler Ulaşım Jant Mot. Araçlar Servis Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti, Aydın Lastik Sat. Ser. Hiz. Ltd. Şti, Abdullah Özdoğan Tic. Ot. Petrol İnş. Mak. San. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti, Prolas Otom. Nak. Hırdavat San. ve Tic. Ltd. Şti, Modül Lastik Otomotiv Ticaret AŞ, Cengizler Oto Lastik Pazarlama İnşaat Turizm Nakliyat Tekstil Emlak İthalat ve İhracat Sanayi Tic. Ltd. Şti, Gürlas Oto Lastik San. Tic. Ltd. Şti ile Tatko Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ."