Yunanistan’da Türkiye sınırına yakın Evros (Meriç) bölgesindeki gayrimenkul alımları parlamentonun gündemine taşındı. Yunan basınında yer alan haberlerin ardından hükümet, sınır bölgelerinde yabancıların mülk edinimine yönelik yeni kısıtlamalar getirme kararı aldı.

Alınan karara göre, üçüncü ülke vatandaşlarının –şirket üzerinden dahi olsa– Dedeağaç, Orestiada ve Dimetoka gibi sınır şehirlerinde yapacağı alımlar Savunma Bakanlığı’nın güvenlik onayına tabi olacak. AB’de kayıtlı şirketler aracılığıyla yapılan işlemlerde de gerçek faydalanıcıların kimliklerinin açıklanması zorunlu hale getirilecek.

Onay verilmemesi halinde satış sözleşmesi geçersiz sayılabilecek, mülk bedeli kadar para cezası uygulanabilecek ve el koyma dahil yaptırımlar gündeme gelebilecek. Ayrıca bazı durumlarda hapis cezası öngörüldüğü ifade ediliyor.

Dijital takip sistemi geliyor

Parlamento, Mart 2026’ya kadar sınır bölgelerindeki mülk hareketlerini izlemek amacıyla dijital bir kayıt sistemi oluşturulmasına da karar verdi. Sistemle yabancı sermayenin yoğunlaştığı alanların anlık takip edilmesi hedefleniyor.

Yunan medyasında bazı çevreler Türk yatırımcıların alımlarını “güvenlik riski” olarak yorumlarken, Bulgar basını ise yatırımları serbest piyasa faaliyeti olarak değerlendiriyor.

Düzenleme, ülke genelinde tüm Türk vatandaşlarına yönelik bir satış yasağı anlamına gelmezken, sınır bölgelerinde güvenlik gerekçesiyle ilave izin ve denetim şartı getiriyor.