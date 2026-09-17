Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Athanasios Davakis, Parlamento Silahlanma Sözleşmeleri Komitesi'nde Aşil Kalkanı projesine ilişkin konuştu.
Yunanistan İsrail’le anlaşamadı: Ortak projede çelişkili ifadeler
Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Athanasios Davakis, Aşil Kalkanı hava ve füze savunma sisteminin kaynak kodunun Yunanistan'ın kontrolünde olacağını söyledi. İsrailli yetkilinin daha önce yaptığı açıklama ise farklı bir tablo ortaya koydu.Kaynak: Haber Merkezi
Davakis, sistemin kaynak kodunun Yunanistan'ın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirileceğini söyledi.
Kontrolün tamamen Yunanistan'da bulunacağını belirtti.
Yunan savunma sanayiinin projeye yüzde 25 oranında katılım sağlayacağını da açıkladı.
İsrail'le yürütülen iş birliğinin eşit şartlarda sürdürüldüğünü ifade etti.
Davakis, Yunanistan'ın operasyonel bağımsızlık ve sistemi kendi ihtiyaçlarına göre uyarlama imkânı sağlayacak teknik bilgiye sahip olduğunu savundu.
Davakis'in sözleri, İsrail Füze Savunma Teşkilatı (IMDO) Direktörü Moşe Patel'in daha önce yaptığı açıklamayla çelişti.
Patel, Kathimerini'ye verdiği röportajda Yunanistan'ın komuta-kontrol sistemlerine ilişkin kaynak kodlara erişip erişemeyeceği sorusuna olumsuz yanıt vermişti.
Patel, kaynak kodunun lisans anlaşmasına dahil edilmediğini belirtmişti.
Kaynak kodu, savunma sistemlerinin çalışma yapısı ve teknik özellikleri açısından kritik bilgiler içeriyor.
Bu nedenle üretici ülkelerin bu tür kodları başka ülkelere aktarmasının nadir olduğu belirtiliyor.
Yaklaşık 3 milyar avro değerindeki Aşil Kalkanı, Yunanistan tarafından alınan İsrail üretimi farklı hava savunma sistemlerini ortak bir komuta-kontrol yapısında birleştirmeyi amaçlıyor.
Çok katmanlı ağda Davud Sapanı, BARAK MX, Demir Kubbe ve SPYDER sistemlerinin kullanılması planlanıyor.
Sistemle balistik ve seyir füzelerinin yanı sıra savaş uçakları ve insansız hava araçlarına karşı savunma oluşturulması hedefleniyor.