YKS'de 23'üncü soru krizi büyüyor: ÖSYM'ye dava açıldı, karar binlerce sıralamayı değiştirebilir

ÖSYM tarafından yapılan incelemeler sonucunda, Edebiyat-Sosyal Bilimler-1 testinden bir sorunun geçersiz sayılması ve Matematik testindeki tartışmalı türev sorusunun cevabının 'C' yerine 'A' olarak güncellenmesi adayların tepkisini dindirmeye yetmedi. Yapılan bu düzeltmeyi adil ve yeterli bulmayan öğrenciler, sorunun tamamen sınavdan çıkarılması gerektiğini savunarak konuyu idari yargıya taşıdı.