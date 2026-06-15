Yıllık izine çıkacaklar dikkat: Patron maaşınızdan para kesebilir

1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) çalışanlar: En az 14 gün,

5 yıldan fazla 15 yıldan az çalışanlar: En az 20 gün,

15 yıl (dahil) ve daha fazla çalışanlar: En az 26 gün yıllık ücretli izin hakkına sahip.



Önemli İstisna

Yer altı maden ve tünel işlerinde çalışan işçilerin yıllık izin sürelerine, bu sürelerin üzerine ayrıca 4 gün daha ekleniyor