Yıllardır rafta bulunuyordu: Artık tüm marketlerden kaldırılıyor

TARİH VERİLDİ

Yeni etiketleme kurallarına uyum için gida işletmelerine tanınan süre 31 Aralık 2026 tarihinde sona erecek.

Bu tarihten sonra kurallara uygun olmayan etiketleri taşıyan ürünler, raf ömrü sürüyor olsa dahi piyasada bulundurulamayacak. Böylece 2027 senesinden itibaren marketlerde satılan yoğurt ve ayranların ambalajlarında "ekşi maya" ve "kara maya" ifadelerinin yer almaması gerekecek.