Gıda işletmelerinin yeni kurallara uyum sağlaması için ayrılan süre 31 Aralık 2026 tarihinde sona erecek.
Yıllardır rafta bulunuyordu: Artık tüm marketlerden kaldırılıyor
Market raflarında geleneksel üretimi vurgulayan bazı ifadelerin ticari ürünlerde kullanımı yasaklanacak.Kaynak: Haber Merkezi
Market raflarında sıkça rastlanılan bazı yoğurt ve ayran ambalajlarındaki ifadeler için yeni dönem başlıyor. Geleneksel üretim yöntemlerini vurgulamak için kullanılan bazı tanımlamalar, yeni düzenlemeyle beraber ticari ürünlerin etiketlerinde bulunmayacak.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 1 Ekim 2026 tarihli açıklamasında Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği kapsamında üretilen yoğurt, ayran ve benzeri ürünlerin etiketlerine ilişkin yeni kurallardan bahsedildi.
Açıklanan kurallara göre, ürün ambalajlarında "ekşi maya" ve "kara maya" ifadelerinin kullanımının önüne geçilecek. Gıda işletmelerinin yeni düzenlemeye uyum sağlaması için ayrılan süre ise 31 Aralık 2026 tarihinde sona erecek.
KULLANILMAYACAK İFADELER BELLİ OLDU
Yeni uygulama sadece ürün isimlerini değil, ambalajlarda yer alan üretim yöntemi ve İçerik açıklamalarını da içinde barındırıyor.
Bu kapsamda şu ifadeler ürün etiketlerinde kullanılamayacak:
"Ekşi maya yoğurt"
"Kara maya yoğurt"
"Ekşi maya ayran"
"Kara maya ayran"
"Ekşi mayadan üretilmiştir"
"Kara maya kullanılmıştır"
Geçiş süresinin tamamlanmasından sonra mevzuata uygun olmayan etiketleri taşıyan ürünlerin piyasada bulunmasına izin verilmeyecek.
Düzenlemenin temelinde, yoğurt ve ayran üretiminde kullanılan mikroorganizmaların mevzuatta bilimsel adlarıyla tanımlanması yer alıyor.
GELENEKSEL ÜRETİMİ VURGULAYAN BAZI İFADELER KULLANILMAYACAK
Yoğurt üretiminde kullanılan temel bakteriler Streptococcus thermophilus ile Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus olarak tanımlanıyor. Mevzuatta ise "ekşi maya" veya "kara maya" ismiyle tanımlanmış bir yoğurt kültürü bulunmuyor. Bu sebeple söz konusu ifadelerin ticari ürünlerin etiketlerinde tüketiciye sunulmasına izin verilmeyecek.
TARİH VERİLDİ
Yeni etiketleme kurallarına uyum için gida işletmelerine tanınan süre 31 Aralık 2026 tarihinde sona erecek.
Bu tarihten sonra kurallara uygun olmayan etiketleri taşıyan ürünler, raf ömrü sürüyor olsa dahi piyasada bulundurulamayacak. Böylece 2027 senesinden itibaren marketlerde satılan yoğurt ve ayranların ambalajlarında "ekşi maya" ve "kara maya" ifadelerinin yer almaması gerekecek.