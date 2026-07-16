Norveç’in dar Vestfjord Vadisi’nin tabanında yer alan Rjukan kasabası, coğrafi yapısı nedeniyle yılın altı ayı doğrudan güneş ışığı alamıyor. Kasaba, bu doğal engeli aşmak amacıyla akılalmaz bir yönteme başvurdu.
Yılın 6 ayı hiç ışık almıyordu: O şehir için güneşi satın aldılar
Yılın 6 ayı, doğrudan hiç güneş ışığı alamayan Norveç’in Rjukan kasabası için akılalmaz bir çözüm bulundu. Dağ yamacına kurulan ve her biri 17 metrekare olan dev aynalar sayesinde, şehre yapay olmayan güneş ışığı yansıtılırken söz konusu yöntem “güneşi satın aldılar” yorumlarına neden oldu.Kaynak: Dış Haberler Servisi
YAMAÇLARA DEV AYNALAR YERLEŞTİRDİLER!
Turizm kuruluşu Visit Norway ve Visit Rjukan AS’nin açıkladığı teknik verilere göre, doğu-batı yönünde uzanan vadi yapısı ve güney sınırında bulunan bin 883 metre yüksekliğindeki Gaustatoppen Dağı, eylül ayından mart ayına kadar güneş ışınlarının kasaba merkezine ulaşmasını engelliyor. Bu durum nedeniyle bölge tamamen karanlık içinde kalmıyor ancak doğrudan güneş ışığından mahrum kalıyor.
Güneş ışınlarını kasaba merkezine yönlendirmek amacıyla kurulan sistem, bilgisayar kontrollü helyostatlardan (güneş takip aynaları) oluşuyor. Bu aynalar, deniz seviyesinden 742 metre yükseklikteki dağ yamacında, Rjukan Meydanı’nın yaklaşık 450 metre üzerinde yer alıyor ve her biri 17 metrekare büyüklüğünde.
Aynalardan yansıyan güneş ışığı, meydanın zemininde yaklaşık 600 metrekarelik bir alanı kaplarken teknik raporlara göre, yansıtılan ışık, doğrudan güneş ışığının yüzde 80 ile yüzde 100’ü oranında bir parlaklık seviyesi sunuyor.
Bilgisayar yazılımıyla da kontrol edilen mekanizma, gün boyunca Güneş'in gökyüzündeki açısını hesaplayarak aynaların yönünü sürekli olarak güncelliyor ve yansıtılan ışığın hedef noktadan sapmasına engel oluyor.
PROJE 1913 YILINDA ÖNERİLMİŞTİ!
Şehre güneş ışığını taşıma fikri, ilk olarak kasabanın kurucusu Sam Eyde tarafından 1913 yılında önerildi ama dönemin teknolojik yetersizlikleri projenin uygulanmasına izin vermedi. Güneş ışığını vadi tabanına indiremeyen kasaba yönetimi, alternatif olarak halkı güneş alan yüksek bölgelere taşımak amacıyla 1928 yılında Krossobanen teleferik hattını inşa etti.
Kasaba sakini ve sanatçı Martin Andersen ise, projeyi 2005 yılında yeniden canlandırdı. Sistem, yapım çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilk öneriden tam 100 yıl sonra, 2013 yılında resmi olarak işletmeye alındı. Sistem günümüzde de aktif olarak çalışmakta.