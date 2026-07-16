Yılın 6 ayı hiç ışık almıyordu: O şehir için güneşi satın aldılar

YAMAÇLARA DEV AYNALAR YERLEŞTİRDİLER!

Turizm kuruluşu Visit Norway ve Visit Rjukan AS’nin açıkladığı teknik verilere göre, doğu-batı yönünde uzanan vadi yapısı ve güney sınırında bulunan bin 883 metre yüksekliğindeki Gaustatoppen Dağı, eylül ayından mart ayına kadar güneş ışınlarının kasaba merkezine ulaşmasını engelliyor. Bu durum nedeniyle bölge tamamen karanlık içinde kalmıyor ancak doğrudan güneş ışığından mahrum kalıyor.