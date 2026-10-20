Yıkılmak üzereyken kurtarıldı: Topkapı’nın gizli hazinesi açılıyor

Yıldız, "Bu noktada en önemli konu ülkemiz açısından oldukça sıkıntılı duruma düşmüş olan bir tarihi miras ayağa kalktı. Bu fevkalade önemli. Sadece bugünler için değil, ülkemizin gelecek kuşakları için de çok önemli bir yapı grubunun, Topkapı Sarayı'nın çok önemli bir parçasının ayağa kalktığını görmüş olmak bizim için son derece mutluluk verici. Burada tarihi eserlerin restorasyonunda her zaman kullanım çok önemlidir. Restorasyon aslında işin ilk aşamasıdır. İşlevlendirilmesinin de biz bilim kurulumuzun gayretleriyle oldukça verimli yapıldığını düşünüyoruz. Zira görmüş olduğunuz gibi 5 müze, 2 galeri, 1 araştırma merkezi ve Topkapı Sarayı'nın el yazma kütüphanelerinin bir arada bulunacağı muazzam bir müze adasından bahsediyoruz. Bu yönüyle de burada oluşturulmuş olan kompleksin Türkiye'de bir ilk olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim” diye konuştu.