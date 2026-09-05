Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Yeşil altın peynir ekmek gibi satılıyor: Dönüm başı 400 bin TL kazandırıyor

Yeşil altın peynir ekmek gibi satılıyor: Dönüm başı 400 bin TL kazandırıyor

Bir dönem değersiz görülen ve üreticinin yüzüne bile bakmadığı ürün, bugün hem iç hem de dış pazarda yoğun talep görüyor. Arzın talebi karşılamakta zorlandığı ürün, üreticisine dönüm başına 400 bin TL'ye varan gelir sağlarken, birçok çiftçi rotasını bu kazançlı üretime çevirdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Yeşil altın peynir ekmek gibi satılıyor: Dönüm başı 400 bin TL kazandırıyor - Resim: 1

Bir zamanlar ticari değeri olmadığı için ağaçlardan düşüp ziyan olan, hatta bazı bölgelerde "köpek meyvesi" olarak anılan ürün, bugün tarım sektörünün en çok kazandıran ürünleri arasına girdi.

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Yeşil altın peynir ekmek gibi satılıyor: Dönüm başı 400 bin TL kazandırıyor - Resim: 2

DEĞERSİZDİ, ŞİMDİ ÜRETİCİNİN GÖZDESİ

Yıllar önce pazarı olmadığı için ilgi görmeyen ürün, küresel talebin hızla artmasıyla birlikte değer kazandı.

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Yeşil altın peynir ekmek gibi satılıyor: Dönüm başı 400 bin TL kazandırıyor - Resim: 3

Özellikle iklim değişikliği nedeniyle geleneksel tarım ürünlerinde yaşanan verim kayıpları, üreticileri daha yüksek kazanç sağlayan alternatif ürünlere yöneltti.

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Yeşil altın peynir ekmek gibi satılıyor: Dönüm başı 400 bin TL kazandırıyor - Resim: 4

TALEP ARTIYOR, ÜRETİM YETİŞMİYOR

Hem Türkiye'de hem de dünyada tüketimin hızla yükselmesi nedeniyle üretim talebi karşılamakta zorlanıyor. İç piyasadaki yoğun ilginin yanı sıra ihracatın da artması, üreticilerin gelirini önemli ölçüde yükseltti.

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Yeşil altın peynir ekmek gibi satılıyor: Dönüm başı 400 bin TL kazandırıyor - Resim: 5

DÖNÜM BAŞINA 400 BİN TL GELİR

Türkiye'de üretim alanları son yıllarda hızla genişlerken, üreticiler dönüm başına yıllık 400 bin TL'ye varan gelir elde edebiliyor.

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Yeşil altın peynir ekmek gibi satılıyor: Dönüm başı 400 bin TL kazandırıyor - Resim: 6

Buna rağmen artan talep nedeniyle ithalat da devam ediyor.

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Yeşil altın peynir ekmek gibi satılıyor: Dönüm başı 400 bin TL kazandırıyor - Resim: 7

İHRACATTA DAHA YÜKSEK KAZANÇ SAĞLIYOR

Yaz döneminde iç pazarın ihtiyacı ithalatla karşılanırken, sonbahar ve kış aylarında hasat edilen yerli ürünler başta Rusya, Ukrayna ve Batı Avrupa olmak üzere birçok ülkeye daha yüksek fiyatlarla ihraç ediliyor.

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Yeşil altın peynir ekmek gibi satılıyor: Dönüm başı 400 bin TL kazandırıyor - Resim: 8

İŞTE ÜRETİCİNİN YENİ "YEŞİL ALTINI"

Söz konusu ürün ise son yıllarda hem Türkiye'de hem de dünyada hızla yükselen avokado oldu.

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Yeşil altın peynir ekmek gibi satılıyor: Dönüm başı 400 bin TL kazandırıyor - Resim: 9

Bir zamanlar değersiz görülen avokado, bugün üreticisine sağladığı yüksek kazanç nedeniyle "yeşil altın" olarak anılıyor.

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