Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Yeri, yemeği dahil ayda 150 bin lira maaş veriyorlar ama çalışan yok

Yeri, yemeği dahil ayda 150 bin lira maaş veriyorlar ama çalışan yok

Geçen yıl 130 bin liraya kadar çıkan ücretler bu yıl 150 bin lirayı bulmasına rağmen üreticiler çalıştıracak personel bulamıyor. Yüksek maaş, yemek, sigara ve barınma ihtiyaçları karşılanan yabancı uyruklu elemanların da işi bırakıp gitmesi krizi derinleştiriyor.

Kaynak: İHA
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Yeri, yemeği dahil ayda 150 bin lira maaş veriyorlar ama çalışan yok - Resim: 1

Tunceli'de küçükbaş hayvancılığın sürdürülebilirliğini tehdit eden çoban sorunu bu yıl da tırmanarak devam ediyor. Geçen yıl aynı dönemlerde yaklaşık 130 bin liraya kadar yükselen çoban ücretlerine rağmen personel bulmakta zorlanan üreticiler, bu yıl ise aylık 100 bin ila 150 bin lira arasında değişen astronomik ücretlere rağmen aradıkları personeli bulamıyor.

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Yeri, yemeği dahil ayda 150 bin lira maaş veriyorlar ama çalışan yok - Resim: 2

Özellikle yaylalarda hayvanların bakımını, beslenmesini ve sağımını üstlenecek çoban sıkıntısı yaşayan yetiştiriciler, iş gücü açığını yabancı uyruklu çobanlarla kapatmaya çalışıyor.

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Yeri, yemeği dahil ayda 150 bin lira maaş veriyorlar ama çalışan yok - Resim: 3

Ancak yüksek ücretin yanı sıra yemek, sigara ve yatacak yer gibi tüm ihtiyaçları karşılanan Afgan çobanların bir süre sonra işi bırakarak gitmesi, üreticilerin yaşadığı krizi daha da büyütüyor.

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Yeri, yemeği dahil ayda 150 bin lira maaş veriyorlar ama çalışan yok - Resim: 4

ÜRETİCİ DERTLİ '150 BİN LİRAYI BEĞENMİYORLAR'

Pülümür'de bulunan Ferhat Çayırı Yaylası'na Pertek'ten gelen üretici Mehmet Demir, yıllardır hayvancılıkla uğraştıklarını belirterek yaşadıkları zorlukları şu sözlerle aktardı:

"Kendimi bildim bileli hayvancılıkla uğraşıyorum. Yıllık 2 çoban çalıştırıyoruz 12 ay boyunca. Ülkemizde çoban bulmak zor. Normalde Afganları çalıştırıyoruz. Onları çalıştırmak da zor, gelip kaçıyorlar, sözlerinde durmuyorlar. Aylık 100-150 bin lira arası veriyoruz. Bunu da beğenmiyorlar. Sigarası, ekmeği, yatağı her şeyi bize ait. Yine de beğenmiyorlar, kaçıyorlar. Yani çoban sorunu çok. Devletimizin bu soruna çözüm bulmasını umut ediyoruz."

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Yeri, yemeği dahil ayda 150 bin lira maaş veriyorlar ama çalışan yok - Resim: 5

Ata mesleğini sürdüren üretici Önder Erdoğan ise giderlerin geliri karşılamadığını vurgulayarak, "Çocukluğumdan beri bu işin içindeyiz. Atadan dededen gelen bir mesleğimiz var. Çoban sorunu büyük, maaşları yüksek. O yüzden gelirimiz gideni karşılamıyor. ''

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Yeri, yemeği dahil ayda 150 bin lira maaş veriyorlar ama çalışan yok - Resim: 6

''Çobanın şu an yeme, içme gibi birçok masrafı bize ait. Üstüne de maaş veriyoruz. Sağım çobanları 100 ile 150 bin lira arasında değişiyor. Bu fiyata rağmen çoban bile bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Yeri, yemeği dahil ayda 150 bin lira maaş veriyorlar ama çalışan yok - Resim: 7

BİRLİK BAŞKANI UYARDI: 10 YILA KALMADAN HAYVAN SAYISI CİDDİ DÜŞER

Tunceli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Zeynel Erdoğan, sektördeki maliyet artışlarına ve personel krizine dikkat çekti.

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Yeri, yemeği dahil ayda 150 bin lira maaş veriyorlar ama çalışan yok - Resim: 8

Üreticilerin en düşük 120 bin, en yüksek 145 bin lira maaş ödediğini belirten Erdoğan, durumun resmi adımlarla çözülmemesi halinde hayvancılığın ağır bir darbe alacağını kaydetti:

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Yeri, yemeği dahil ayda 150 bin lira maaş veriyorlar ama çalışan yok - Resim: 9

"Bizde hayvancılığın en büyük sorunlarından biri çoban, yem ve ilaç maliyetleri. Şu anda çobanlara en düşük 120 bin liradan en yüksek 145 bin liradan maaş veriyoruz.''

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Yeri, yemeği dahil ayda 150 bin lira maaş veriyorlar ama çalışan yok - Resim: 10

''Öyle üreticimiz var ki 4 tane çoban alıyor. Dolayısıyla iş böyle giderse ve çoban sorunu gerçekten resmiyete bindirilmezse bu işin sonu çobanlıktan ve yem ve ilaç maliyetlerinden dolayı on yılı geçmeden hayvan sayımızda ciddi bir düşüş olacaktır."

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