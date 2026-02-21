Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Uzayıp giden iftar çadırı kuyruğundaki dar gelirli vatandaş, “En son ne zaman et yediğimi unuttum. Belediye sayesinde et yiyeceğiz” dedi.

DURUM İÇLER ACISI

Belediyelerin kurduğu iftar çadırlarında büyük yoğunluklar oluştu. Özellikle ay sonunu getirmekte

zorlanan vatandaşlar, yurdun dört bir yanında uzun kuyruklar oluşturdu. İftar için çadıra gelenlerin sözleri, milletin ne durumda olduğunu da ortaya koydu. Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir vatandaş, “İftara geldik, güveç var, pilav var, mercimek çorbası var, etli yemek yiyeceğiz. Maddi durumum iyi değil, zayıf. Eti Kurban Bayramı’nda yemiştim, ondan başka yemedim” dedi.

MAAŞIMIZ YETMİYOR Kİ

Et almasının mümkün olmadığını belirten bir vatandaş da “En son ne zaman et yediğimi bilmiyorum

ki, unuttum, aradan zaman geçiyor. Emekli oldum maaşım 20 bin lira. Çalışıyorum hâlâ, ayakkabı

boyacılığı yapıyorum. Et alamıyoruz. Mümkün mü? Enflasyon başını almış gitmiş” ifadelerini kullandı.

Durumunun kötü olduğunu belirten bir kişi de “Kuzu, dana eti alamıyoruz, tavuk eti alıyoruz ancak. Kuzu etini de burada yiyebileceğiz” diye konuştu.

NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK

İftar yemeği alan bir başka yurttaş ise “Ben çöpten, oradan, buradan, plastik, demir falan topluyorum; yevmiyem ya çıkıyor ya çıkmıyor. Yemeği çok sevdim, süper, etli yemek, suyu var, çorbası var, hepsi var. Hiç et yiyor muyum ki? Bayramdan bayrama et yiyorum. Et alacak durumda değilim” diye konuştu.

Bir diğeri de şunları söyledi: Gittikçe kötüye gidiyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Belediye sayesinde et yiyeceğiz, Allah izin verirse.