Siverek’te liseye yapılan saldırının ardından bir dehşet de Kahramanmaraş’ta yaşandı. 16 yaşında bir öğrenci 5 silah ve 7 şarjörle ortaokula girdi ve ortalığı kana buladı. Saldırı tüm yurtta infiale neden oldu

BABASININ SİLAHLARIYLA GELDİ

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede önceki gün düzenlenen saldırının ardından daha 24 saat geçmeden bu kez Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'ndan silahlı saldırı haberi geldi. 8’inci sınıf öğrencisi olan İsa Aras Mersinli isimli saldırganın emniyet mensubu olan babasına ait 5 silah ve 7 şarjörü evden okula getirdiği ve ortalığı kana buladığı belirtildi. Saldırıda 1 öğretmen, 8 öğrenci hayatını kaybetti, 4’ü ağır, 20 kişi de yaralandı.

FERYATLAR YERİ GÖĞÜ İNLETTİ

14 yaşındaki saldırganın olayın ardından intihar ettiği bildirildi. Olayın duyulmasının ardından veliler, çocuklarının durumunu öğrenmek için okula koştu. Hayatını kaybedenlerin ailelerin feryadı yeri göğü inletti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı da 4 mülkiye başmüfettişi ile 4 polis başmüfettişi görevlendirdi. Saldırganın babası Uğur Mersinli de gözaltına alındı.

BÖYLE EĞİTİM YAPILIR MI!

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Okullarla saldırılarla yıkıldık. Okul güvenliği sağlanmadığı müddetce öğrenci ve öğretmen okula gitmemeli. Eğitim çalışanlarının bu dağılan psikoloji ile eğitim hizmetini sürdürmesi, ailelerin çocuklarını okullara göndermesi mümkün değildir. Milli Eğitim Bakanlığı acil bir şekilde okulları ivedi tatil etmelidir" çıkışı geldi. Ancak Bakanlık sadece Kahramanmaraş’taki okulların 2 gün tatil edildiğini duyurdu.

SORUMLULUKTAN KAÇAMAZLAR

Eğitim sendikaları yurdun dört bir yanında eylem yaptı. Yapılan açıklamalarda, “En güvenli olması gereken yerler olan okullar nasıl oldu da en güvensiz alanlara dönüştü? Bir kez daha söylüyoruz: Okulları güvensiz bırakanlar, bu tablonun sorumluluğundan kaçamaz. Gelin, çocuklarımıza güvensiz okullar değil, umut vadeden bir gelecek bırakalım. Gelin, eğitimi şiddetten, karanlıktan ve çaresizlikten birlikte kurtaralım” denildi.